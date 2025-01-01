Die Jahresabschlusspräsentation verständlich und modern
Werten Sie das Jahresabschlussgespräch auf und präsentieren Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten den Jahresabschluss in einem modernen Design. Mit der Präsentation stellen Sie die wesentlichen Entwicklungen aus den Bereichen Erfolg, Bilanz und Liquidität grafisch aufbereitet dar – verständlich und transparent. Eine einfache Navigation innerhalb der Präsentation ermöglicht Ihnen das gezielte Ansteuern einzelner Inhalte.
Die Standard-Planung für einen Blick in die Zukunft
Die Standard-Planung bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit auf Basis des letzten Jahresabschlusses schnell eine Erfolgsplanung für bis zu 3 Planjahre zu erstellen. Damit haben Sie die Gelegenheit, auf dieser Basis mit Ihrer Mandantin oder ihrem Mandanten über die aktuelle und zukünftige Entwicklung seines Unternehmens zu sprechen und verschiedene Szenarien interaktiv durchspielen.
Ihre Vorteile
- Keine Zusatzkosten
Kostenfrei in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen enthalten
- Schnelle Aufbereitung
Mit wenig Aufwand zu individuellen Auswertungen
- Unternehmerische Sicherheit für Ihre Mandanten
Mit Planungsvarianten in die Zukunft blicken
- Moderne und interaktive Lösungen
Zur maßgeschneiderten Beratung für Ihre Mandanten