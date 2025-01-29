Elektronisches Wissen Rechnungswesen
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses muss vieles berücksichtigt werden, wie z. B. aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen sowie spezielle Abschlussbuchungen. Hier bietet Ihnen DATEV mit dem Produkt Elektronisches Wissen Rechnungswesen Unterstützung.
Von A wie Abschreibungen bis Z wie Zwischenabschlüsse finden Sie im Themenlexikon Informationen zum jeweiligen Thema. So finden Sie z. B. unter dem Schlagwort „Abschreibungen“ bzw. „Elektrofahrzeug, Abschreibung“ die Neuerungen durch das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Wiedereinführung der degressiven AfA, Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für Elektrofahrzeuge) erläutert.
Buchungsbeispiele mit den relevanten Jahresabschlussthemen (Forderungsbewertung, Rechnungsabgrenzung, Bildung von Rückstellungen etc.) unterstützen Sie bei der Erstellung des Jahresabschlusses von Personengesellschaften (BGB-Gesellschaft, OHG, KG, GmbH & Co.KG) bzw. Kapitalgesellschaften (GmbH). Die Jahresabschluss-Checkliste begleitet Sie zuverlässig durch alle wichtigen Schritte der Jahresabschlusserstellung. Darüber hinaus erleichtern Kontenerläuterungen zu den Standardkonten des SKR03/SKR04 und zu ausgewählten Kontenzwecken ohne Standardkonten, Muster und Checklisten (z. B. Angaben im Anhang) die tägliche Arbeit.
Das Elektronische Wissen Rechnungswesen rufen Sie direkt aus Kanzlei-Rechnungswesen über das LEX-Symbol in der Symbolleiste oder über das Menü Hilfe | LEXinform auf.
Kontenerläuterungen mit den rechtlichen Hinweisen und Buchungsbeispielen zur Kontenverwendung werden über das Menü Stammdaten | Informationen zum Konto mit Klick auf das LEX-Symbol in der Spalte „Dokumente“ angezeigt.
Wissenswertes
- Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen
- Spezielle Abschlussbuchungen
- Themenlexikonbeiträge
- Buchungsbeispiele
- Checklisten zum Jahresabschluss
- Kontenerläuterungen mit Mustern
- Checklisten
Versicherungsmathematische Gutachten
Pensionszusagen werden in vielen Unternehmen als Betriebsrente für Mitarbeiter, aber vor allem auch für den Unternehmer selbst eingesetzt. Um die bilanziellen Anforderungen an Pensionszusagen zu erfüllen, muss für betreffende Unternehmen zu jedem Bilanzstichtag ein Gutachten erstellt sowie die Vertragsunterlagen hinsichtlich Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht aktuell gehalten werden.
Den richtigen Ausweis in der Handels- und Steuerbilanz durch versicherungsmathematische Gutachten zu belegen ist ebenso sinnvoll, z. B. bei Unternehmensplanungen zur Ermittlung der langfristigen Belastungen aus der betrieblichen Altersversorgung, bei Betriebsprüfungen oder zur gesicherten Bewertung bei Unternehmensverkauf oder Fusion. Zudem können Sie durch ein solches Gutachten Ihr Haftungsrisiko ausschließen.
Der DATEV Recherchedienst bietet in Kooperation mit der NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH die Ermittlung aller für den handels- und steuerrechtlichen Jahresabschluss relevanten Rückstellungswerte für Pensions- und ähnliche Verpflichtungen haftungssicher und zuverlässig an. Auch Prognosen für den Pensionsrückstellungsverlauf und die Überprüfung von Ausfinanzierungs- und Auslagerungsoptionen sowie zahlreiche weitere Dienstleistungen von versicherungsmathematischen Bewertungsthemen sind möglich.
Versicherungsmathematische Gutachten:
Kontakt: recherchedienst@datev.de
Preis: ab 297,00 EUR
LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel
Der Einkommensteuer-Kommentar von Littmann/Bitz/Pust – als Teil des LEXinform Kommentarpakets Steuern Schäffer-Poeschel – wurde mit der 184. Ergänzungslieferung umfassend überarbeitet.
- Überarbeitungen zur Besteuerung gewerblicher Einkünfte gem. § 15 EStG, u. a.:
- Nießbrauchvorbehalt am aktiven Einzelbetrieb: BFH v 29.01.2025 unter Beitritt des BMF: Rn 6a
- Mitunternehmerstellung: Rn 23e
- Verdeckte Mitunternehmerstellung, Beispiel: Rn 24a
- Treuhänder am KG-Anteil: Rn 30
- Dinglicher Nießbrauch bei Anteilen an PersGes, Vermögensrechte und stl Behandlung beim Nießbraucher, BFH v 20.03.2025, IV R 12/21: Rn 31b/c, 33a/c/d
- Atypische stille Unterbeteiligung am Anteil an einer PersGes: Rn 53–53a
- Gewinnverteilung: Rn 68
- KGaA: Rn 112, 116, 116a
- Private Vermögensverwaltung: Rn 130
- Neue BFH-Rechtsprechung zur Sanierungseignung von Unternehmen und Sanierungsabsicht von Gläubigern sowie zur Anwendung der Grundsätze des § 66 EStG aF. Inkl. Erläuterungen zu bisher offenen verfahrensrechtlichen Fragen mit Bezug auf weitere finanzgerichtliche Rechtsprechung
- Analyse der Konzernklausel in § 19a Abs. 1 Satz 3 EStG und umfassende Aktualisierung der gesamten Kommentierung
- Vollständige Aktualisierung der Kommentierungen zu §§ 5b, 6c, 7a, 7b, 7c, 66 EStG
Das LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel enthält alle für den Beratungsalltag nötigen Steuerrechtskommentare. Das Paket umfasst neben dem Einkommensteuer-Kommentar von Littmann/Bitz/Pust folgende Kommentare:
- Preißer/Seltenreich/Königer – ErbStG
- Dötsch/Pung/Möhlenbrock – KStG/UmwStG
- Kühn/von Wedelstädt – AO/FGO
- Weimann/Prätzler – UStG