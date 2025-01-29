Den richtigen Ausweis in der Handels- und Steuerbilanz durch versicherungsmathematische Gutachten zu belegen ist ebenso sinnvoll, z. B. bei Unternehmensplanungen zur Ermittlung der langfristigen Belastungen aus der betrieblichen Altersversorgung, bei Betriebsprüfungen oder zur gesicherten Bewertung bei Unternehmensverkauf oder Fusion. Zudem können Sie durch ein solches Gutachten Ihr Haftungsrisiko ausschließen.

Der DATEV Recherchedienst bietet in Kooperation mit der NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH die Ermittlung aller für den handels- und steuerrechtlichen Jahresabschluss relevanten Rückstellungswerte für Pensions- und ähnliche Verpflichtungen haftungssicher und zuverlässig an. Auch Prognosen für den Pensionsrückstellungsverlauf und die Überprüfung von Ausfinanzierungs- und Auslagerungsoptionen sowie zahlreiche weitere Dienstleistungen von versicherungsmathematischen Bewertungsthemen sind möglich.

Versicherungsmathematische Gutachten:

Kontakt: recherchedienst@datev.de

Preis: ab 297,00 EUR

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.