Willkommen bei der digitalen Kanzleientwicklung in der Einkommensteuererklärung!
Um den digitalen Einkommensteuerprozess in Ihrer Kanzlei zu integrieren oder zu optimieren, empfehlen wir den 8 Schritte-Entwicklungspfad. Die Schritte bestehen aus einem Mix verschiedener Lern- und Beratungsmodule, die zielgerichtet bei der Einführung begleiten. Klicken Sie sich von Schritt zu Schritt auf den Weg in die digitale Einkommensteuererklärung.
Dieser Entwicklungspfad ist Teil des Programms startdigital.
Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge. Starten Sie jetzt!
Mit Wissen von DATEV erfolgreich in die digitale Einkommensteuererklärung einsteigen.
Digitale Kanzleientwicklung (digitale Einkommensteuererklärung)