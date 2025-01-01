1. Auftaktgespräch
Lassen Sie sich Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Das Cockpit liefert Ihnen mit den relevanten Auswertungen den aktuellen Status dafür. Nachdem Sie den Entwicklungspfad erfolgreich absolviert haben, wird im Schritt 8 die Entwicklung und der Erfolg der Digitalisierung noch einmal gemessen.
Bitte wenden Sie sich dafür an Ihre DATEV-Ansprechpartnerin oder Ihren DATEV-Ansprechpartner.
2. Standortbestimmung
In welchen Geschäftsfeldern oder Unternehmensbereichen weist Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse auf und wo liegen ungenutzte Potenziale? Mit kostenlosen Tools verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren, wo Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der „digitalen Transformation“ stehen.
3. Steuerprozess medienbruchfrei gestalten
Mit DATEV Meine Steuern können die Formularfelder mit den gescannten Belegen verknüpft werden. Das erleichtert nicht nur die Überprüfung der fertigen Erklärung, sondern auch das Nachreichen von Belegen an die Finanzverwaltung. Die digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung wird verbessert. Dadurch können Sie die vollständige Abwicklung einer ESt-Erklärung auch aus dem Homeoffice machen. Mit unserem Fachseminar steigen Sie perfekt in die digitale Zusammenarbeit mit Mandant und Finanzamt ein.
4. Elektronische Prozesse zur digitalen Steuererklärung vertiefen
Anhand der DATEV-Programme führen wir Sie durch den kompletten E-Steuern-Prozess. Mit der Online-Anwendung DATEV Meine Steuern erfahren Ihre Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter, wie Sie mit Ihren Mandantinnen und Mandanten steuerrelevante Belege austauschen können. Bestellen Sie gleich über unseren DATEV-Shop.
5. Programmeinstieg für die digitale Steuererklärung
Mithilfe des elektronischen Bescheidabgleichs über ELSTER können Sie Abweichungen bei einer Steuerbescheidprüfung auf einen Blick erkennen und zeitnah reagieren. Mit unserem Modul Post, Fristen und Bescheide lernen Sie die Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation classic/comfort näher kennen, um die Fristen des Steuerbescheids einzuhalten.
6. Einkommensteuerbescheid digital verwalten und prüfen
7. Persönliche Unterstützung
Wenn Sie persönliche Unterstützung benötigen bei der Optimierung des digitalen Einkommensteuerprozesses, sprechen Sie uns gerne an. Wir helfen Ihnen bei den vorbereitenden Tätigkeiten in Ihrer Kanzlei und bei der Inbetriebnahme von DATEV Meine Steuern und weiteren Programmverknüpfungen sowie der Zusammenarbeit mit Finanzamt und Mandanten. Wir beraten Sie – sowohl vor Ort als auch online. Wählen Sie das passende Angebot.
- Beratung vor Ort: Einsatz von DATEV E-Steuern - mehr Effizienz und Transparenz gewinnen
- Beratung vor Ort: Steuern für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagesberatung
- Beratung online: Steuern für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Inhouse-Seminar: Rechnungswesen und Steuern
- Inhouse-Seminar online: Rechnungswesen und Steuern
8. Weiteres Vorgehen besprechen
Sie haben verschiedene Maßnahmen durchlaufen. Lassen Sie erneut Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Wir werten Ihre Ergebnisse aus und stellen Ihnen einen individuellen Ergebnisbericht zur Verfügung. So sehen Sie wie sich der Digitalisierungsgrad in Ihrer Kanzlei im Vergleich zu vorher entwickelt hat.
Bitte wenden Sie sich an Ihre DATEV-Ansprechpartnerin oder Ihren DATEV-Ansprechpartner.