Um Ihre interne Kanzleiorganisation mit DATEV optimal aufzustellen, empfehlen wir Ihnen einen 11-stufigen Entwicklungspfad. Dieser besteht aus verschiedenen Lern- und Beratungsmodulen, mit deren Hilfe wir Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung begleiten.