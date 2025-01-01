Willkommen beim Einstieg in das digitale Kanzleimanagement!
Um Ihre interne Kanzleiorganisation mit DATEV optimal aufzustellen, empfehlen wir Ihnen einen 11-stufigen Entwicklungspfad. Dieser besteht aus verschiedenen Lern- und Beratungsmodulen, mit deren Hilfe wir Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung begleiten.
Dieser Entwicklungspfad ist Teil des Programms startdigital.
Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge. Starten Sie jetzt!
Mit Wissen von DATEV erfolgreich in das digitale Kanzleimanagement einsteigen.
Entwicklungspfad zum digitalen Kanzleimanagement