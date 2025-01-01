1. Auftaktgespräch
Lassen Sie sich Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit von Ihrem DATEV-Ansprechpartner berechnen. Das Cockpit liefert Ihnen mit relevanten Auswertungen den aktuellen Status. Nachdem Sie den Entwicklungspfad erfolgreich absolviert haben, wird die Entwicklung und der Erfolg der Digitalisierung ein weiteres Mal gemessen.
Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren DATEV-Ansprechpartner.
2. Standortbestimmung
In welchen Geschäftsfeldern oder Unternehmensbereichen weist Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse auf und wo liegen ungenutzte Potenziale?
Mit kostenlosen Tools verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren, wo Sie und Ihre Mitarbeitenden bei der digitalen Transformation stehen.
3. Kernprozesse optimieren
Gehen Sie Veränderungen an und gestalten Sie die Arbeit mit Ihrem Team und Ihren Mandanten neu. Entdecken Sie, wie MyDATEV Kanzlei die Arbeitsweise in der Steuerberatung grundlegend verbessern kann. Unsere EQ-Beratung fördert gezielt die Effizienz und Qualität Ihrer Kernprozesse - Ihr DATEV-Berater unterstützt Sie bei der Standortbestimmung, Maßnahmenplanung und Umsetzung.
4. Überblick DATEV Arbeitsplatz
Wir zeigen Ihnen die Arbeitsweisen und Techniken im Umgang mit Ihrem persönlichen DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie schnell und komfortabel benötigte Informationen abrufen. Die prozessorientierte Arbeitsweise ermöglicht Ihnen kurze Bearbeitungswege.
5. Digitale Angebotserstellung
Positionieren Sie Ihr Dienstleistungsportfolio gezielt bei Ihren Mandantinnen und Mandanten und richten Sie es auf Ihre Zielgruppe aus. Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen das Umfeld, um den DATEV Angebotsassistent wirksam in Ihrer Kanzlei einzusetzen. Sie lernen, Angebote mit Hilfe der kanzleiindividuell hinterlegten Leistungsbereiche zu generieren und intern wie extern einheitlich darzustellen71880 .
6. Rechnungsbeschreibung
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Rechnungen effizient vorbereiten, erstellen und alle Kosten im Blick behalten. Nutzen Sie außerdem die Vorteile des digitalen Rechnungsversands mit DATEV Eigenorganisation.
7. Postein-/ausgang und Fristen digitalisieren
Nutzen Sie die Möglichkeiten der DATEV Eigenorganisation, um Ihren Postbearbeitungsprozess zu optimieren und die Fristenkontrolle sicherzustellen. Durch die Nutzung des Programmmoduls Post, Fristen und Bescheide (Bestandteil von DATEV Eigenorganisation classic/comfort) können Sie den kompletten Prozess vom Posteingang bis zum Postausgang steuern und optimieren. Anhand der integrierten Fristenberechnung und -überwachung stellen Sie sicher, dass keine Fristen versäumt werden. In Verbindung mit der Dokumentenablage oder DATEV DMS kann die Eingangspost auch digitalisiert und elektronisch weiterverarbeitet werden.
8. Dokumentenmanagement optimieren
In der DATEV DMS Einstiegsberatung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen das optimale Vorgehen zur Einführung von DATEV DMS. Sie erhalten im Vorfeld einen Überblick über bevorstehende Aktivitäten und die voraussichtlichen Kosten. Wir prüfen die technische Infrastruktur Ihrer Kanzlei und besprechen die vorhandenen papiergebundenen Prozesse, damit wir diese in DATEV DMS optimal für Ihre Kanzlei umsetzen können.
Wenn Sie bereits Erfahrung mit DATEV DMS gesammelt haben, hilft das gemeinsame Review bei der Optimierung Ihrer Prozesse.
9. Kanzleisteuerungsprozesse verbessern
Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit DATEV Eigenorganisation classic und comfort einen Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei verschaffen können. Damit sind Sie Ihren Mandanten gegenüber jederzeit auskunftsfähig. DATEV Eigenorganisation comfort bietet darüber hinaus erweiterte Möglichkeiten zur Planung Ihrer Aufträge und Kapazitäten. Wir zeigen Ihnen am Beispiel von Mitarbeiter- und Mandanten-Controlling, wie Sie die richtigen Informationen und Auswertungen erzeugen.
10. Digitales Prozessmanagement
Ein mit DATEV ProCheck gut eingeführtes, digitales Kanzlei-Organisationshandbuch ermöglicht schlanke Prozesse und fördert den Wissenstransfer in der Kanzlei. So können Sie schnell reagieren, etwa wenn der Vertretungsfall eintritt, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord kommen oder im Homeoffice arbeiten.
Steuern Sie Ihre Kanzlei aktiv und stellen Sie ein hohes, einheitliches Niveau der Leistungserbringung sicher. Sie erhalten Tipps und Best-Practices für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung.
11. Digitalisierung nachhaltig umsetzen
Gestalten Sie die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei und erfahren Sie, welche Bedeutung die Digitalisierung für den nachhaltigen Erfolg hat. Wir helfen Ihnen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Change-Prozesse anzugehen und den digitalen Wandel auf technischer und menschlicher Ebene zu entfalten.
12. Weiteres Vorgehen besprechen
Sie haben verschiedene Maßnahmen durchlaufen - lassen Sie sich nun Ihren individuellen Digitalisierungsgrad erneut über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Wir werten Ihre Ergebnisse aus und stellen Ihnen einen individuellen Ergebnisbericht zur Verfügung. So erkennen Sie, wie sich der Digitalisierungsgrad Ihrer Kanzlei entwickelt hat.
