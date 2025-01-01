Lassen Sie sich Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit von Ihrem DATEV-Ansprechpartner berechnen. Das Cockpit liefert Ihnen mit relevanten Auswertungen den aktuellen Status. Nachdem Sie den Entwicklungspfad erfolgreich absolviert haben, wird die Entwicklung und der Erfolg der Digitalisierung ein weiteres Mal gemessen.

Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren DATEV-Ansprechpartner.