DATEV Eigenorganisation comfort - Kanzlei-Controlling

Gestalten Sie ein professionelles Kanzlei-Controlling mit DATEV Eigenorganisation comfort.
  • Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling
  • Richtige Nutzung der Standardauswertungen
  • Individualisierbarkeit von Auswertungen
Preis- und Lieferinformationen
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2,5 Std.
Stand 03/2020
Nutzungsdauer 24 Monate
DATEV Eigenorganisation comfort für ein professionelles Kanzlei-Controlling nutzen.
Mit Hilfe des Kanzlei-Controllings steuern Sie Ihern Weg in die Digitalisierung. Die Daten, die Sie aus DATEV Eigenorganisation comfort gewinnen, bieten die Grundlage für ein professionelles Kanzlei-Controlling. Lernen Sie die Voraussetzungen kennen, die hierfür erforderlich sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die richtigen Informationen und Auswertungen erzeugen – am Beispiel von Mitarbeiter- und Mandenten-Controlling.

  • Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling

  • Richtige Nutzung der Standardauswertungen

  • Individualisierbarkeit von Auswertungen

  • Weitergabe von Daten an Microsoft Office

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter

  • Erfahrene Anwender von DATEV Eigenorganisation comfort

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person

Ralf Meier

Mitarbeiter der DATEV eG

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

