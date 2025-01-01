Die Arbeitsbelastung wird immer größer und Arbeitsabläufe immer vielschichtiger. Ein ganzheitliches Prozessmanagement hilft, die Effizienz Ihrer Kanzlei zu steigern. DATEV-Consulting unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter, Prozesse zu analysieren, zu optimieren und neu zu gestalten. Das verbessert die Qualität der Dienstleistungen und die Zufriedenheit Ihrer Mandanten. Zudem unterstützen wir mit internen Audits, Ihr Qualitätsmanagementsystem laufend zu verbessern und bereiten Ihre Kanzlei auf die ISO-Zertifizierung und den Erwerb des DStV-Qualitätssiegels vor.

Die entsprechenden Arbeitsabläufe werden gemeinsam in DATEV ProCheck dokumentiert. Dabei wird sichergestellt, dass sie den berufsständischen Anforderungen des DStV-Qualitätssiegels und bei Bedarf der ISO-Norm 9001 entsprechen. Durch einen modularen Beratungsaufbau begleiten wir Sie auf Wunsch bis zu einer externen Zertifizierung.