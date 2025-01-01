Prozessmanagement, Qualitätsmanagement und Internes Audit
- Klare, effiziente und einheitliche Prozesse definieren
- Wirksamkeit Ihrer Prozesse analysieren
- Auf eine mögliche externe Zertifizierung vorbereiten
Sie interessieren sich für unsere Beratung? Bitte füllen Sie das Kontaktformular "Kostenloses Infogespräch" aus. Wir rufen Sie dann gerne unverbindlich an.
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Die Arbeitsbelastung wird immer größer und Arbeitsabläufe immer vielschichtiger. Ein ganzheitliches Prozessmanagement hilft, die Effizienz Ihrer Kanzlei zu steigern. DATEV-Consulting unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter, Prozesse zu analysieren, zu optimieren und neu zu gestalten. Das verbessert die Qualität der Dienstleistungen und die Zufriedenheit Ihrer Mandanten. Zudem unterstützen wir mit internen Audits, Ihr Qualitätsmanagementsystem laufend zu verbessern und bereiten Ihre Kanzlei auf die ISO-Zertifizierung und den Erwerb des DStV-Qualitätssiegels vor.
Die entsprechenden Arbeitsabläufe werden gemeinsam in DATEV ProCheck dokumentiert. Dabei wird sichergestellt, dass sie den berufsständischen Anforderungen des DStV-Qualitätssiegels und bei Bedarf der ISO-Norm 9001 entsprechen. Durch einen modularen Beratungsaufbau begleiten wir Sie auf Wunsch bis zu einer externen Zertifizierung.
Inhalte
DATEV-Consulting bietet Ihnen Beratungen zu folgenden Themenfeldern:
-
Basis: Einstieg in das Prozessmanagement
-
Modul 1: Kanzleimanagement- und Leistungsprozesse analysieren, optimieren und dokumentieren
-
Modul 2: Qualitätsmanagement mit kontinuierlichem Verbesserungsprozess und Steuerung des Systems implementieren
-
Modul 3: Wirksamkeit überprüfen und Effizienz des Prozess-/ Qualitätsmanagementsystems bewerten
-
Modul 4: Zertifiziertes Qualitätsmanagement (ISO 9001 und/oder DStV-Qualitätssiegel)
Sie haben die Möglichkeit, alle Module im Rahmen eines Projektes mit DATEV-Consulting durchzuführen. Gerne beraten wir Sie auch individuell zu ausgewählten Modulen.
Alternativ können die Module 1-3 auch im Rahmen einer Arbeitskreis-Reihe gemeinsam mit anderen Berufskollegen erarbeitet werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Ihre DATEV-Ansprechperson.
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Beitrag zum Thema
Prozess- und Qualitätsmanagement optimieren: Effizienz steigern, Vertrauen schaffen
Kundenstimmen
Auf unser Qualitäts- bzw. Prozessmanagementsystem würden wir nicht mehr verzichten wollen. Wir nutzen und pflegen es kontinuierlich – seit vielen, vielen Jahren! Es unterstützt uns in der Entwicklung unserer Qualität, Effektivität und im Onboarding neuer Mitarbeiter und Mandanten. DATEV hat uns von Anfang an auf diesem Weg begleitet und unterstützt – unter anderem durch methodische und fachliche Empfehlungen, die wir auf uns und unser System immer sehr gut übertragen können.
Katharina Bütow-Weissinger
Steuerberaterin
Bütow GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Preise
Prozessmanagement, Qualitätsmanagement und Internes Audit
