Der Angebotsassistent unterstützt im Zusammenspiel mit DATEV SmartExperts den digitalen Prozess, um Aufträge zu platzieren. Damit positionieren Sie Ihr Dienstleistungsportfolio gezielt bei Ihren Mandantinnen und Mandanten und richten es entsprechend auf Ihre Zielgruppe aus.

Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam das Umfeld, um die DATEV-Lösung in Ihrer Kanzlei einzusetzen. Sie lernen, Angebote mit Hilfe der kanzleiindividuell hinterlegten Leistungsbereiche zu generieren und intern wie extern einheitlich darzustellen. Das gewährleistet eine durchgängige Struktur, vom Marketing bis hin zur Abrechnung und dem Controlling.