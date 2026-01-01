Damit die Umstellung von der analogen zur digitalen Unterschrift gelingt, gibt es im Vorfeld einiges zu beachten: Wer unterschreibt wie und was kann elektronisch freigegeben werden? Welche (berufs-)rechtllichen Vorgaben sind zu beachten? Wir helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden und den Prozess zu digitalisieren.

Sie erstellen und archivieren Ihre Dokumente, Steuererklärungen und Berichte digital – doch dann wird das Dokument gedruckt, unterschrieben und wieder eingescannt? Dieser Medienbruch lässt sich durch die elektronische Freigabe und digitale Signatur vermeiden. Mit einer Signatur- und Freigabelösung lassen sich Steuerberatungsverträge, Vollmachten und weitere Dokumente digital und rechtskonform unterzeichnen – der Mandant kann sogar digital gegenzeichnen und seine Steuererklärungen freigeben. Seit März 2022 ist es zudem berufsrechtlich zulässig, die Bescheinigungen zum Jahresabschluss und zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung digital zu signieren.

Wir vermitteln Ihnen die rechtlichen Hintergründe und stellen verschiedene Signaturarten sowie technische Lösungsmöglichkeiten vor. Der Referent erklärt anhand der praktischen Erfahrung in seiner Kanzlei, welche Prozessanpassungen die verschiedenen Unterschriftsszenarien erfordern – inklusive der Vorstellung der Partnerlösung FP Sign für DATEV und die Abgrenzung zu Freigabe über MyDATEV Kommunikation.