Digitale Unterschriften und Freigaben - Grundlagen und Umsetzung
- Rechtliche Grundlagen sowie technische Anforderungen für elektronische Signaturen klären und die geeignete Lösung finden
- Elektronische Freigaben und Abgrenzung zur digitalen Signatur
- Vorüberlegungen und Prozessanpassungen zur idealen Integration in den Kanzleialltag
- Bescheinigungen für Abschlüsse berufsrechtlich zulässig und elektronisch unterzeichnen
Kurzinfo
Hinweis
Das Seminar wurde vorher unter dem Titel “Digitale Unterschriften – Rechtliche Grundlagen, technische Anforderungen und Umsetzung” angeboten
Inhalte
Beschreibung
Damit die Umstellung von der analogen zur digitalen Unterschrift gelingt, gibt es im Vorfeld einiges zu beachten: Wer unterschreibt wie und was kann elektronisch freigegeben werden? Welche (berufs-)rechtllichen Vorgaben sind zu beachten? Wir helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden und den Prozess zu digitalisieren.
Sie erstellen und archivieren Ihre Dokumente, Steuererklärungen und Berichte digital – doch dann wird das Dokument gedruckt, unterschrieben und wieder eingescannt? Dieser Medienbruch lässt sich durch die elektronische Freigabe und digitale Signatur vermeiden. Mit einer Signatur- und Freigabelösung lassen sich Steuerberatungsverträge, Vollmachten und weitere Dokumente digital und rechtskonform unterzeichnen – der Mandant kann sogar digital gegenzeichnen und seine Steuererklärungen freigeben. Seit März 2022 ist es zudem berufsrechtlich zulässig, die Bescheinigungen zum Jahresabschluss und zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung digital zu signieren.
Wir vermitteln Ihnen die rechtlichen Hintergründe und stellen verschiedene Signaturarten sowie technische Lösungsmöglichkeiten vor. Der Referent erklärt anhand der praktischen Erfahrung in seiner Kanzlei, welche Prozessanpassungen die verschiedenen Unterschriftsszenarien erfordern – inklusive der Vorstellung der Partnerlösung FP Sign für DATEV und die Abgrenzung zu Freigabe über MyDATEV Kommunikation.
Themen
- Rechtliche Hintergründe und Formerfordernisse
- Formfreiheit und Formzwang
- Was bedeutet Schriftform, Textform, elektronische Form?
- Unterschiede zwischen händischer Unterschrift und elektronischer Signatur
- Arten der elektronischen Signatur und technische Anforderungen
- Einfache Signatur
- Fortgeschrittene Signatur
- Qualifizierte elektronische Signatur
- Technische Lösungsmöglichkeiten
- Lösungen zur elektronischen Signatur
- Freigabe über MyDATEV Kommunikation
- Elektronische Signaturen über FP Sign für DATEV
- Abgrenzung und Vergleich
- Voraussetzungen und Hinweise zur Einrichtung
- Digitale Umsetzung von Unterschriftsszenarien im Kanzleialltag
- Kanzleiprozesse mit digitaler Signatur
- Umsetzungsmöglichkeiten der relevanten Formvorschriften
- Wer unterschreibt wann und wo?
- Steuerberaterbescheinigung eIDAS konform signieren
- Ausblick
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Prozessverantwortliche Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Bernhard Holleitner
Steuerberater, Dipl.-Wirtschafts-Informatiker
Termine
Hinweis
