Willkommen bei Ihrem Weg zur richtigen Kassenführung!
Um Sie mit DATEV optimal aufzustellen, empfehlen wir einen 8-Stufigen Entwicklungspfad, bestehend aus einem Mix aus verschiedenen Lern- und Beratungsmodulen, mit dem Sie zielgerichtet und bedarfsgerecht bei der Einführung bis hin zur Prüfung begleitet werden.
Dieser Entwicklungspfad ist Teil des Programms startdigital.
Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge. Starten Sie jetzt!
