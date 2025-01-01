Die Auswahl des richtigen Kassensystems ist ein wichtiger Grundstein für eine optimale Kassenführung.

Im Vorfeld ist zu klären, welche Geschäftsprozesse und Anforderungen im Unternehmen vorhanden sind. Aus diesen unternehmerischen Anforderungen ergibt sich ein Pflichtenheft zur Anschaffung eines Kassensystems.