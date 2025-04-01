Wir stellen die Funktionen des Zusatzmoduls „Verfahrensdokumentation“ in DATEV Bilanzbericht comfort/DATEV Abschlussprüfung vor und unterstützen Sie beim Einstieg – so können Sie Ihre Mandanten umfassend auf diesem Themenfeld beraten.

Im Zuge der neuen GoBD werden Verfahrensdokumentationen immer wichtiger. Der Berufsstand und die DATEV eG haben die relevanten Anpassungen im Bereich der Finanzbuchführung beleuchtet. Im Seminar werden vorrangig die Verfahrensdokumentationen „ordnungsgemäße Kassenführung“, „Belegablage“ und „Ersetzendes Scannen“ behandelt.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.