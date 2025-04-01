Verfahrensdokumentation mit DATEV Bilanzbericht - Dokumentvorlagen im Überblick
- Zusatzmodul „Verfahrensdokumentation“
- Erfüllung der Anforderungen gemäß GoBD
- Verfahrensdokumentation zur Kassenführung, Belegablage, Ersetzendes Scannen
Beschreibung
Wir stellen die Funktionen des Zusatzmoduls „Verfahrensdokumentation“ in DATEV Bilanzbericht comfort/DATEV Abschlussprüfung vor und unterstützen Sie beim Einstieg – so können Sie Ihre Mandanten umfassend auf diesem Themenfeld beraten.
Im Zuge der neuen GoBD werden Verfahrensdokumentationen immer wichtiger. Der Berufsstand und die DATEV eG haben die relevanten Anpassungen im Bereich der Finanzbuchführung beleuchtet. Im Seminar werden vorrangig die Verfahrensdokumentationen „ordnungsgemäße Kassenführung“, „Belegablage“ und „Ersetzendes Scannen“ behandelt.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Verfahrensdokumentation als neues Beratungsangebot der Kanzlei positionieren
Aufzeigen der Unterstützungsmöglichkeiten mittels Überprüfungscheckliste und -bericht
Einfache Vorerfassung und unterjährige Pflege durch Mandanten
Einsatz von Ersetzendem Scannen bei DATEV Unternehmen Online-Mandaten
Verfahrensdokumentation zur ordnungsgemäßen Kassenführung
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber, -führungskräfte und -mitarbeiter
Neuanwender von DATEV Bilanzbericht comfort/DATEV Abschlussprüfung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wenzl
M. A., Mitarbeiter der DATEV eG
