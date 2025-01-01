Verfahrensdokumentation für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Verfahrensdokumentation? Wir beraten Sie online_._
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen:
-
Verfahrensdokumentation – Tipps- und Tricks
- Wir unterstützen Sie bei spezifischen Fragen zur DATEV-Verfahrensdokumentation oder vermitteln Ihnen einen strukturierten Überblick über die Programmlösung. Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre individuellen Herausforderungen und können die besprochenen Lösungen direkt anwenden.
-
Verfahrensdokumentation – Unterstützung bei der Erstellung einer Mandanten-/Kanzlei-Verfahrensdokumentation
- Wir unterstützen Sie praktisch beim Aufbau einer neuen Verfahrensdokumentation oder bei der Weiterentwicklung bestehender Dokumentationen. Sie erhalten konkrete Hilfestellung bei der strukturierten Erstellung und Formulierung Ihrer Verfahrensdokumentation.
-
Verfahrensdokumentation – Einstiegsschulung Basis
- Wir führen Sie systematisch in die Grundlagen und DATEV-Funktionen ein und erstellen gemeinsam eine erste Muster-Verfahrensdokumentation.
-
Verfahrensdokumentation – Einstiegsschulung Pro
- Wir führen Sie systematisch in die Grundlagen und DATEV-Funktionen ein und erstellen gemeinsam eine erste Muster-Verfahrensdokumentation. Darauf aufbauend vertiefen wir das Thema Verfahrensdokumentation, trainieren die Mandantenberatung am Praxisfall und entwickeln gemeinsam Ihre Vermarktungsstrategie sowie konkrete Schritte zur nachhaltigen Etablierung des Geschäftsfelds.
Preise
Verfahrensdokumentation für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.