Einstiegspaket Verfahrensdokumentation praktisch erstellen
- Rechtlicher Hintergrund, GoBD, Notwendige Bestandteile und Inhalte von einer Verfahrensdokumentation
- Erstellen einer Verfahrensdokumentation mit dem Zusatzmodul „Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation im Programm „Bilanzbericht comfort“ bzw. „Abschlussprüfung“
- Tipps aus der Praxis zur Mandanteninformation und -ansprache sowie der praktischen Umsetzung
Die GoBD fordern eine aussagefähige, aktuelle und übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation für jedes DV-System (Rz 151). Jedes Unternehmen – und auch jede Kanzlei – muss eine Beschreibung seiner Geschäftsprozesse bei der nächsten Betriebsprüfung vorlegen können.
Wir unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung der Anforderungen der GoBD in Bezug auf das Erstellen von Verfahrensdokumentationen. Neben der Beratung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Inhalten steht wahlweise die praktische Umsetzung einer Verfahrensdokumentation zur "Ordnungsgemäßen Belegablage", zum "Ersetzenden Scannen" oder zur "Kassenführung" mit dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation im Vordergrund. Sie entscheiden.
Bei Bedarf unterstützen wir Sie anschließend mit einer kostenpflichtigen Beratung online.
Beratungsziel
Wir machen Sie rundum fit für das Thema Verfahrensdokumentation, sowohl inhaltlich als auch programmtechnisch. Nach der Beratung können Sie selbstständig Verfahrensdokumentationen erstellen. Als Ziel der Beratung soll eine fertig umgesetzte Verfahrensdokumentation für einen Mandanten oder die eigene Kanzlei erstellt werden.
Details
Teilnehmerkreis
Anwender von DATEV Bilanzbericht comfort / DATEV Abschlussprüfung compact / classic oder comfort, die ihre Verfahrensdokumentationen und Arbeitspapiere über die DATEV-Lösung Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation erstellen möchten.
Inhalte
-
Rechtlicher Hintergrund, GoBD, Notwendige Bestandteile und Inhalte einer Verfahrensdokumentation
-
Klärung der häufigsten Fragen (FAQ)
-
Vorstellung Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation
-
Erstellung einer Verfahrensdokumentation am Musterfall. Sofern für einen Echtfall der zu dokumentierende Prozess bekannt ist, kann eine Verfahrensdokumentation natürlich auch am Echtfall erstellt werden.
-
Schulung der Mitarbeiter
