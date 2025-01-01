Einstiegspaket Verfahrensdokumentation praktisch erstellen

Die GoBD fordern eine aussagefähige, aktuelle und übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation für jedes DV-System (Rz 151). Jedes Unternehmen – und auch jede Kanzlei – muss eine Beschreibung seiner Geschäftsprozesse bei der nächsten Betriebsprüfung vorlegen können.

Wir unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung der Anforderungen der GoBD in Bezug auf das Erstellen von Verfahrensdokumentationen. Neben der Beratung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Inhalten steht wahlweise die praktische Umsetzung einer Verfahrensdokumentation zur "Ordnungsgemäßen Belegablage", zum "Ersetzenden Scannen" oder zur "Kassenführung" mit dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation im Vordergrund. Sie entscheiden.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie anschließend mit einer kostenpflichtigen Beratung online.

Sie haben Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation noch nicht im Einsatz?

Testen Sie für drei Monate kostenfrei.

Beratungsziel

Wir machen Sie rundum fit für das Thema Verfahrensdokumentation, sowohl inhaltlich als auch programmtechnisch. Nach der Beratung können Sie selbstständig Verfahrensdokumentationen erstellen. Als Ziel der Beratung soll eine fertig umgesetzte Verfahrensdokumentation für einen Mandanten oder die eigene Kanzlei erstellt werden.