Das DATEV Kassenarchiv online ist eine sichere Alternative zur alleinigen Speicherung der Daten im Kassensystem. Mit ihm können Sie sämtliche Kassendaten GOBD-konform und sicher in der DATEV-Cloud archivieren. Die Daten werden aus Ihrer Kassensoftware einfach per Knopfdruck übertragen, wenn Ihr Kassenhersteller die kostenlose Schnittstelle integriert hat. Der Zugang zu Kassenarchiv online erfolgt über E-Mail-Adresse und Passwort.

Vorteile der Archivierung in der DATEV-Cloud:

Die Daten sind gegen Verlust, Diebstahl und Zerstörung geschützt.

Neben den Kassendaten werden weitere archivierungspflichtige Unterlagen, wie zum Beispiel Programmierprotokolle, aufbewahrt.

Die Daten lassen sich im Wunschformat der Finanzverwaltung bereitstellen.

Die steuerlich relevanten Daten werden in der DATEV-Cloud im deutschen Rechtsraum archiviert.

Maximaler Komfort mit DATEV Schnittstelle

Um sämtliche Vorteile der Software nutzen zu können, müssen Kassenhersteller die Schnittstelle für DATEV Kassenarchiv online implementieren. Ein manuelles Hochladen der Kassendaten ist auch ohne Schnittstelle jederzeit möglich.

Auf diesem Weg werden zusätzliche Dokumente archiviert, die der Betriebsprüfer im Prüfungsfall verlangen kann. Dazu gehören zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Speisekarten, Sonderaktionen.

Durchgängig digital von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung beim Steuerberater

Um die archivierten Daten automatisiert an das DATEV Kassenbuch online und anschließend nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übergeben zu können, müssen Kassenhersteller neben der Schnittstelle DATEV Kassenarchiv online auch den neuen Datenstandard des DFKA umgesetzt haben.