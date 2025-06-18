Dr. Burkhard vermittelt Ihnen praxisnah Abwehrstrategien in der Betriebsprüfung: Sie lernen, Prüferargumente rechtlich zu entkräften, typische Fehlerquellen wie unvollständige Kassenaufzeichnungen, fehlende Inventuren oder unklare Mittelherkünfte zu erkennen und Schätzungen erfolgreich abzuwehren. Gleichzeitig werden neueste relevante Urteile und aktuelle Entwicklungen wie steigender Prüfungsdruck, neue Sanktionsmöglichkeiten sowie der KI-Einsatz beleuchtet.