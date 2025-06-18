Verteidigung gegen Schätzung in der Betriebsprüfung bei Kassen- und Buchführungsfehlern
- Neueste Entwicklungen in der Rechtsprechung
- Häufige Schwachstellen in Kassen- und Buchführungsdaten
- Hinweise zur Vorbeugung von Verwerfungen
- Praxisnahe Tipps und Fallbeispiele, rechtssichere Strategien gegen Schätzungen bei Betriebsprüfungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dr. Burkhard vermittelt Ihnen praxisnah Abwehrstrategien in der Betriebsprüfung: Sie lernen, Prüferargumente rechtlich zu entkräften, typische Fehlerquellen wie unvollständige Kassenaufzeichnungen, fehlende Inventuren oder unklare Mittelherkünfte zu erkennen und Schätzungen erfolgreich abzuwehren. Gleichzeitig werden neueste relevante Urteile und aktuelle Entwicklungen wie steigender Prüfungsdruck, neue Sanktionsmöglichkeiten sowie der KI-Einsatz beleuchtet.
Themen
-
Neuerungen in der Betriebsprüfung
-
Mehr Druck und Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen und Steuerberatung
-
Technikverlagerung: Einsatz digitaler Systeme und zunehmende “Datengläubigkeit”
-
Künstliche Intelligenz: Nutzung von Algorithmen zur Ausreißer- und Risikosuche
-
-
Fortbestehende Schwachstellen
-
Fehlende gesetzlich verankerte Kontroll- und Analysepflichten bei Schätzungen und Ergebnissen
-
Keine Verprobungs- und Plausibilisierungspflichten
-
Keine Offenlegungspflicht der Prüfschritte und -methoden
-
Ungleichbehandlung bei Auswahl und Durchführung der Prüfungen
-
Fehlende zweite Instanz im Rechtsweg, kein verbesserter Rechtsschutz bei Aussetzung der Vollziehung, keine Sanktionen bei Rechtsverstößen der Prüfer
-
-
Umgang mit Verwerfungen der Buchführung
-
Rechtliches Entkräften von Prüfungsargumenten
-
Erkennen typischer Fehlerquellen, wie z. B. unvollständige Kassenaufzeichnungen, fehlende bzw. fehlerhafte Kassenberichte
-
-
Methoden und Analysen
-
Richtsatzschätzungen und deren Angriffspunkte
-
Zeitreihenvergleiche in der Praxis
-
-
Entwicklungen in der Rechtsprechung:
-
Je größer der Fehler, umso geringer die Anforderungen an die Schätzung der Finanzverwaltung (u. a. BFH, Urteil v. 18.06.2025, X R 19/21): quo vadis Ermittlungsgrundsätze und Richtigkeitsanforderungen an die Schätzungen
-
Auswirkungen: Doppelschlag für Steuerpflichtige im Steuerrecht und Steuerstrafrecht
-
-
Praxisbezug
-
Fallbeispiele aus Betriebsprüfungen
-
Handlungsempfehlungen für den sicheren Umgang in der Praxis
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Unternehmerinnen und Unternehmen
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
