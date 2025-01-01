Auf den Erfolgsfaktor Mensch setzen
Eine starke Kanzlei braucht mehr als fachliche Exzellenz: ein engagiertes Team, gelebte Werte und eine verbindende Unternehmenskultur. Denn motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg und positiver Entwicklung Ihrer Kanzlei.
Unsere Beratung unterstützt Steuerberaterinnen und -berater dabei: Wir liefern Impulse und Strategien zu den Themen Arbeitgebermarketing, Mitarbeitergewinnung, moderne Führung, klare Kanzleistrukturen, wirksame Mitarbeitergespräche, zeitgemäßes Vergütungsmanagement sowie Selbstmanagement als Führungskraft oder auch Unterstützung von Personen die neu in das Thema Personalführung hinein kommen.
Wie wirkungsvoll dieser Prozess in der Praxis verlaufen kann, zeigt das folgende Beispiel einer Kanzlei, die wir begleitet haben.
Fallstudie: Zwischen Tradition und Wandel – eine Kanzlei im Aufbruch
Ausgangslage
- Eine Kanzlei am Wendepunkt: Der langjährige Seniorpartner möchte sich schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Der fachlich starke Juniorpartner möchte zudem seine unternehmerischen Fähigkeiten ausbauen und steht vor der Entscheidung, die Kanzlei künftig allein zu führen. Das Qualitätsmanagementsystem der Kanzlei ist zwar formal umfassend, im Alltag aber schwerfällig. Es regelt vieles, ohne wirklich effizient zu sein.
- Die wirtschaftlichen Kennzahlen spiegeln diese Diskrepanz deutlich wider: Prozesse laufen nicht rund, unproduktive Zeiten häufen sich, die Ertragslage ist angespannt.
Strategie, Struktur und Kultur neu gedacht
- In einem mehrjährigen Transformationsprozess wurden zentrale Weichen neu gestellt. Den Anfang machten begleitende Coaching-Gespräche, die dem Juniorpartner Raum zur Reflexion und zur bewussten Entscheidung gaben und dem Seniorpartner zugleich einen strukturierten, gleitenden Rückzug über einen Zeitraum von fünf Jahren ermöglichten.
- Parallel dazu wurde das überladene QM-System verschlankt: Es gibt nun klare Regeln, die praxisnah umgesetzt werden. Der Fokus liegt auf Wirksamkeit statt auf Vollständigkeit.
- Ein Wendepunkt war der Aufbau einer Teamleiterebene: Es wurden neue Führungskräfte identifiziert, geschult und in Verantwortung gebracht. Damit wurde die Führungsstruktur auf breitere Schultern gestellt – ein wichtiger Schritt für die künftige Alleinverantwortung des Juniors.
- Ergänzend wurde ein engagementbasiertes Bonussystem eingeführt, das Motivation sichtbar belohnt und neue Impulse im Alltag des Teams setzt.
Erfolgreicher Generationswechsel mit spürbaren Effekten
- Nach fünf Jahren war der Übergang vollzogen – mit bemerkenswertem Erfolg. Der Seniorpartner verabschiedete sich zufrieden und mit neuem Lebensinhalt. Ein Ausdruck gelungener Übergabe und persönlicher Entwicklung.
- Die Kanzlei ist heute klar strukturiert und allein durch einen Geschäftsführer führbar – ein entscheidender Vorteil in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels. Das Betriebsklima hat sich spürbar verbessert, die Teamleiterebene funktioniert als stabiles Rückgrat, und das Bonussystem hat zusätzlich für Dynamik gesorgt.
- Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Ertragskraft durch den Abbau unproduktiver Zeiten und den Aufbau klarer Verantwortlichkeiten.
- Diese Kanzleientwicklung zeigt: Mit strategischer Begleitung, einem Fokus auf wirksame Strukturen und dem Mut zur Veränderung gelingt neben einem reibungslosen Generationswechsel auch der wirtschaftliche und kulturelle Aufbruch..
Kanzleiberatung: So individuell wie Ihre Kanzlei
Sind Sie an einer individuellen Beratung zum Thema Mitarbeiter- und Kulturentwicklung in Ihrer Kanzlei interessiert?
Wählen Sie aus diesen Beratungsangeboten: