Als freiberufliches Unternehmen Strategie und Innovation weiterentwickeln
Die Strategie- und Innovationsentwicklung in freiberuflicher Tätigkeit unterscheidet sich von der vieler anderer Unternehmen. Ausgangspunkt ist eine sehr persönliche Frage: Wie möchte ich mein Leben künftig führen – und wie muss eine Kanzlei aufgestellt sein, die dazu passt?
Die Antworten führen zu ganz grundlegenden Richtungsentscheidungen, die in sehr konkrete Ziele münden. DATEV unterstützt als Ratgeber mit tiefgehender Branchenerfahrung und als Coach für die zentralen Fragen.
Wie wirkungsvoll dieser Prozess in der Praxis verlaufen kann, zeigt das folgende Beispiel einer Steuerberaterin, die vor einer wichtigen Entscheidung stand.
Fallstudie: Kanzleibewertung als Impuls für eine strategische Neuausrichtung
Ausgangslage
Ein erfahrener Steuerberater plante, seine kleine, traditionell geführte Kanzlei mit einer Partnerkanzlei zu fusionieren. Ziel war es, die eigene Kanzleientwicklung durch Synergieeffekte zu beschleunigen.
Ausgangspunkt und Entscheidungsbasis war eine DATEV Kanzleibewertung. Vor den Fusionsgesprächen ließ die Kanzlei eine umfassende Kanzleibewertung erstellen. Dabei wurden alle für den Kanzleiwert relevanten Bereiche systematisch analysiert und kritisch hinterfragt – von der Mandantenstruktur über die Prozesslandschaft bis zur strategischen Ausrichtung.
Strategische Planung
Ursprünglich war die Bewertung als reine Vorbereitung auf eine mögliche Fusion gedacht. Doch die Erkenntnisse aus der Bewertung führten zu einer tiefgreifenden Veränderungsdynamik.
- Die Kanzlei wurde neu aufgestellt – personell, prozessual und technisch.
- In den begleitenden Gesprächen wurde deutlich: Der Steuerberater will mehr als nur eine Fusion mit einer Partnerkanzlei. Er möchte eine Transformation.
Entscheidung gegen die Fusion und für die eigene Stärke
Am Ende wurden die Fusionspläne aus zwischenmenschlichen Gründen verworfen. Dieser Praxisfall zeigt, wie eine Kanzleibewertung und die damit verbundene strategische Beratung, nicht nur als Grundlage für Fusionen dienen kann, sondern auch als Katalysator für unternehmerische Weiterentwicklung. Wer bereit ist, ehrlich hinzuschauen, kann aus Zahlen und Analysen eine kraftvolle strategische Vision entwickeln – auch ohne Zusammenschluss.
Diese Fallstudie zeigt: Zukunft entsteht, wenn man Verantwortung aktiv gestaltet. Das gilt auch für die Kanzleinachfolge – wer heute über morgen nachdenkt, sichert den Erfolg und die Kontinuität seiner Kanzlei. Erfahren Sie mehr.
Kanzleiberatung: So individuell wie Ihre Kanzlei
Sind Sie an einer individuellen Beratung zum Thema Strategie- und Innovationsentwicklung in Ihrer Kanzlei interessiert?
Wählen Sie aus verschiedenen Beratungsangeboten: