Ausgangslage

Ein erfahrener Steuerberater plante, seine kleine, traditionell geführte Kanzlei mit einer Partnerkanzlei zu fusionieren. Ziel war es, die eigene Kanzleientwicklung durch Synergieeffekte zu beschleunigen.

Ausgangspunkt und Entscheidungsbasis war eine DATEV Kanzleibewertung. Vor den Fusionsgesprächen ließ die Kanzlei eine umfassende Kanzleibewertung erstellen. Dabei wurden alle für den Kanzleiwert relevanten Bereiche systematisch analysiert und kritisch hinterfragt – von der Mandantenstruktur über die Prozesslandschaft bis zur strategischen Ausrichtung.

Strategische Planung

Ursprünglich war die Bewertung als reine Vorbereitung auf eine mögliche Fusion gedacht. Doch die Erkenntnisse aus der Bewertung führten zu einer tiefgreifenden Veränderungsdynamik.

Die Kanzlei wurde neu aufgestellt – personell, prozessual und technisch.

In den begleitenden Gesprächen wurde deutlich: Der Steuerberater will mehr als nur eine Fusion mit einer Partnerkanzlei. Er möchte eine Transformation.

Entscheidung gegen die Fusion und für die eigene Stärke

Am Ende wurden die Fusionspläne aus zwischenmenschlichen Gründen verworfen. Dieser Praxisfall zeigt, wie eine Kanzleibewertung und die damit verbundene strategische Beratung, nicht nur als Grundlage für Fusionen dienen kann, sondern auch als Katalysator für unternehmerische Weiterentwicklung. Wer bereit ist, ehrlich hinzuschauen, kann aus Zahlen und Analysen eine kraftvolle strategische Vision entwickeln – auch ohne Zusammenschluss.