Wichtig: Bitte stecken Sie Ihre DATEV SmartCard zu Beginn der Einrichtung ein. Lassen Sie Ihre DATEV SmartCard während des gesamten Einrichtungsprozesses aktiviert.



Wer sollte die Einrichtung durchführen?

Die Kanzleileitung sollte immer bei der Einrichtung beteiligt sein.

Kann während der Einrichtung weitergearbeitet werden?

Die Kanzlei kann während der Einrichtung weiterarbeiten.

Kommt es durch den Einsatz von DATEV Kanzleimanagement basis zu Prozessänderungen?

Ja, die Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement basis führt zu Prozessänderungen. Sie arbeiten mit dem Kanzleiboard und haben einen Überblick über die Mandantenaufträge (zum DATEV Lernvideo - Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement basis ).