Gute Fachkräfte zu finden und behalten ist nicht selbstverständlich. Hier kommen Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater ins Spiel: Nutzen Sie die Lösungen von DATEV und unterstützen Sie Ihre Mandanten dabei, die Gehälter ihrer Mitarbeitenden zu prüfen und zu optimieren. Denn gerade in diesem Bereich steckt oft viel Potenzial!

Wir empfehlen Ihnen folgende Optionen zur Gehaltsberatung, die Sie unabhängig voneinander einsetzen können.