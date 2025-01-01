Beraten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten professionell
Gute Fachkräfte zu finden und behalten ist nicht selbstverständlich. Hier kommen Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater ins Spiel: Nutzen Sie die Lösungen von DATEV und unterstützen Sie Ihre Mandanten dabei, die Gehälter ihrer Mitarbeitenden zu prüfen und zu optimieren. Denn gerade in diesem Bereich steckt oft viel Potenzial!
Wir empfehlen Ihnen folgende Optionen zur Gehaltsberatung, die Sie unabhängig voneinander einsetzen können.
Gehaltsanalyse mit Prognose
Mit DATEV Personal-Benchmark online erstellen Sie anhand anonymisierter DATEV-Gehaltsabrechnungen und mithilfe künstlicher Intelligenz einfach realistische Gehaltsprognosen.
Dabei werden unter anderem folgende Parameter berücksichtigt:
- Beruf
- Branche
- Anzahl der Mitarbeitenden
- Arbeitszeit
- Berufserfahrung
- Betriebszugehörigkeit
Die Anwendung errechnet eine Prognose für den Marktwert des Mitarbeitenden (Jahresbrutto).
Gut zu wissen: DATEV Personal-Benchmark online ist Teil des DATEV Mehrwert-Angebots. Nutzen Sie die Möglichkeit, um die Gehälter Ihrer eigenen Mitarbeitenden zu prüfen.
Mehr Netto vom Brutto? Kein Problem!
Nutzen Sie den Gehaltsextras-Rechner unseres DATEV-Marktplatz Premium Partners Tasslink für die Lohnberatung. Damit können Sie für Ihren Mandanten zukunftsweisende Gesamtvergütungskonzepte aufstellen und sich einen Überblick über das Potential der jeweiligen Lohnabrechnung verschaffen: SV-rechtliche Auswirkungen und der konkrete Mehrwert für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden auf Knopfdruck angezeigt.
Mit einem Benefit-Managementsystem werden Sachzuwendungen zum Kinderspiel. Der Arbeitgeber gibt Budgethöhe und gewünschten Warenkorb vor, den Rest erledigt die Plattform vollautomatisiert. Wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Mandanten ein passendes Benefit-Managementsystem aus, das optimal zu seinen Beschäftigten passt.
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen.
DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Ihre Mandanten informieren
Viele Unternehmen belohnen ihre Beschäftigten mit Sachleistungen. Das hat Vorteile. Denn ein Großteil der sogenannten Sachbezüge ist steuerlich begünstigt oder sogar gänzlich steuerfrei. Deshalb sollten steuerfreie Gehaltsextras bei jedem Gehaltsgespräch ein Thema sein.
Im DATEV Trialog erfahren Ihre Mandanten mehr zum Thema steuerfreie Gehaltsextras.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.