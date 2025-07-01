Allgemein

Mit dem DATEV Daten-Analyse-System kann eine Auswertung über die aktuellen Personaldaten von Mandanten erstellt werden. Diese Auswertungen können in das System TASSlink importiert werden. Die Sicherung sowie eine Anleitung zum Datenexport nach TASSlink ist in dem Info-Dokument-Nr. 1022499 zu finden.



Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben