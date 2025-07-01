Highlights
- Anwenderfreundlich und wertneutral
- Kostensenkend
- Lösungen für erfolgreiches Recruiting und Employer Branding
- Flexible Gehaltsextras-Konzepte für innovative Vergütungskonzepte
Weitere Funktionen
- DATEV-Datenimport-Schnittstelle
- Software-as-a-Service-Lösung
- Simulation von Neueinstellungen und Optimierungen
- Gehaltsextras-Konzept für Mobilität
- Gehaltsextras-Konzept für Mahlzeiten/Reisekosten
- Gehaltsextras-Konzept für EDV/Telekommunikation
- Gehaltsextras-Konzept für Gesundheit/Familie/Beruf
- Gehaltsextras-Konzept für Betriebsrenten
- Gehaltsextras-Konzept für Arbeitskraftsicherung
- Gehaltsextras-Konzept für SV-rechtliche-Auswirkungen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Daten-Analyse-System
Allgemein
Mit dem DATEV Daten-Analyse-System kann eine Auswertung über die aktuellen Personaldaten von Mandanten erstellt werden. Diese Auswertungen können in das System TASSlink importiert werden. Die Sicherung sowie eine Anleitung zum Datenexport nach TASSlink ist in dem Info-Dokument-Nr. 1022499 zu finden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 139,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.