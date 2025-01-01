Das Jobfahrrad - arbeits- und steuerrechtliche Grundlagen für die Lohnabrechnung
- Fahrrad oder Kraftfahrzeug
- Gehaltsumwandlung
- Leasingfälle
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Die Gewährung von Jobfahrrädern als Sachbezug auch zur privaten Nutzung stellt im Arbeitsverhältnis eine immer häufiger genutzte Methode dar, die Arbeitsleistung zusätzlich zu honorieren und als Arbeitgeber attraktiver zu sein. Dabei sind allerdings zahlreiche Aspekte zu bedenken, über die dieses Seminar einen Überblick gibt:
Darf das Jobfahrrad beispielsweise nur zu dienstlichen Zwecken genutzt werden, kann der Arbeitgeber über das Fortbewegungsmittel in der Regel frei verfügen.
Sofern das Jobfahrrad allerdings auch privat genutzt werden darf, handelt es sich um einen geldwerten Vorteil. Um die richtige Bewertungsmethode anzuwenden, muss zunächst ermittelt werden, ob es sich verkehrsrechtlich um ein Fahrrad oder um ein Kraftfahrzeug handelt.
Ähnlich wie bei Dienstwagen hat sich auch bei Jobfahrrädern das Leasen als häufig genutzte Methode bei der Überlassung etabliert. Welche Fälle unterschieden werden und wie diese lohnsteuerrechtlich zu erfassen sowie in den Lohnprogrammen umzusetzen sind, wird in diesem Seminar beleuchtet.
-
Fahrrad (Pedelec) oder Kraftfahrzeug (Elektro-Bike)
-
Ansatz Privatfahrten
-
Leasingfälle
-
Nutzung des Arbeitnehmer-Fahrrads für Auswärtstätigkeiten
-
Pauschalierung der Einkommensteuer
-
Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
