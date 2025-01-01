Thema des Monats: Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist ein entscheidender Meilenstein für Unternehmen. Er bietet nicht nur einen umfassenden Einblick in die finanzielle Lage, sondern dient auch als Grundlage für strategische Entscheidungen und die Kommunikation mit Stakeholdern. Hier finden Sie Angebote, die Sie bei der effizienten Erstellung der Jahresabschlüsse für Ihre Mandantinnen und Mandanten unterstützen.
Detaillierte Informationen zu allen Angeboten finden Sie auch unter go.datev.de/jahresabschluss-und-bilanzierung.
Elektronisches Wissen Rechnungswesen
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses muss vieles berücksichtigt werden, wie z. B. aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen sowie spezielle Abschlussbuchungen. Hier bietet Ihnen DATEV mit dem Produkt Elektronisches Wissen Rechnungswesen Unterstützung.
Versicherungsmathematische Gutachten
Der DATEV Recherchedienst bietet in Kooperation mit der NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH die Ermittlung aller für den handels- und steuerrechtlichen Jahresabschluss relevanten Rückstellungswerte für Pensions- und ähnliche Verpflichtungen haftungssicher und zuverlässig an.