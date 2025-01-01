Kompaktwissen Beratungspraxis
Wertvolles Wissen an Mandanten weitergeben
Mit dem Paket „Mandanten-Info comfort“ können Sie durchschnittlich auf über 80 verschiedene digitale Mandanten-Infos zugreifen. Pro Jahr werden ca. 15 neue Themen bereitgestellt. Darüber hinaus enthält das Paket mit den „Mandanten-Monatsinformationen“ monatlich ca. 10 aktuelle Kurzbeiträge aus den Gebieten Steuern, Recht und Wirtschaft. Und das zum günstigen Monatspreis.
Gut zu wissen: Neuanwender nutzen Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Fachbücher im Buchhandel
Mit dieser Fachbuch-Reihe lernen Unternehmen, die heute (noch) nicht mit einer Steuerkanzlei zusammenarbeiten, die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten kennen.
Steuerberaterinnen und Steuerberater werden als unverzichtbare Partner des Unternehmens bei allen Fragen rund um die Finanzbuchführung, die Lohnabrechnung, den Jahresabschluss sowie die Steuerdeklaration und betriebswirtschaftliche Beratung positioniert.
Weitere Fachliteratur im Überblick
Welche digitalen Verlagsmedien passen am besten in den Arbeitsalltag Ihrer Kanzlei? Jetzt drei Monate kostenfrei nutzen
Als Neuanwender können Sie die folgenden digitalen Verlagsmedien für drei Monate kostenfrei in vollem Umfang nutzen:
- DATEV-Verlagsmedien comfort
- DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
- Mandanten-Info comfort
- Mandanten-Monatsinformationen
- LEXinform aktuell E-Paper
- EU-Handbuch USt
Verschaffen Sie sich einen Eindruck von der inhaltlichen Themenvielfalt, vom Preis-Leistungsverhältnis sowie der Art der Datenbereitstellung, und probieren Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, wie die digitalen Verlagsmedien in den Kanzlei-Arbeitsablauf passen.