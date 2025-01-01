Steuerpflichten von Social-Media-Akteurinnen und -Akteuren, 2. Auflage
- Digital agierende Steuerpflichtige im Fokus der Betriebsprüfung
- Problembereich Einnahmeermittlung
- Aufzeichnungspflichten
Erscheinungstermin: vsl. April 2026
Beschreibung
Die Gewinne und Umsätze im Bereich der Social-Media-Aktivitäten steigen exponentiell. Damit einhergehend erhöht sich jedoch auch das potenzielle Steuerausfallrisiko. Daher stehen Steuerpflichtige, die digital agierenden - wie z. B. Influencerinnen und Influencer - zunehmend im Fokus der Betriebsprüfung. Dies wird auch die Nachfrage nach steuerlicher Beratung in dieser Branche in Zukunft erhöhen. Aktuelle Medienberichte melden zudem vermehrt Aufgriffe von Social-Media-Akteuren durch die Steuerfahndung.
Doch wer sind diese digital agierenden Steuerpflichtigen konkret, wie arbeiten sie, wie generieren sie ihre Einnahmen und welche Aufzeichnungspflichten existieren für sie?
Vor allem der Bereich der Einnahmeermittlung (Sachverhaltsermittlung) bereitet in der Praxis Probleme, da sich dieses Geschäft erheblich von bekannten Modellen unterscheidet und von außen nicht einfach zu durchblicken ist. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Geschäftsvorfälle mehren sich in der jüngsten Vergangenheit die Urteile im Zusammenhang mit Social-Media-Aktivitäten.
Das Kompaktwissen zeigt, wie Social Media Akteurinnen und Akteure ihre Einnahmen generieren, in welchem Land sie der Steuerpflicht unterliegen und welche Aufzeichnungspflichten sie haben. Zudem wird die aktuelle Rechtsprechung beleuchtet.
Autoren
Gregor Danielmeyer
Diplom-Finanzwirt (FH)
Herr Danielmeyer war jahrelang Betriebsprüfer und hat sich auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Anschließend war er als hauptamtlicher Fortbilder in der Oberfinanzdirektion NRW tätig. Zu seinem Themengebiet zählten neben steuerrechtlichen Vorträgen die Ausbildung neuer Fallstudientrainer und die Gestaltung der Kommunikationstrainings für den Außenprüfungsbereich. Aktuell ist er im Betriebsprüfungsreferat u.a. für die Prüfungstechniken der Außendienste zuständig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie in Berlin und Brühl.
Nils Hartwig
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Herr Hartwig war mehrere Jahre als Betriebsprüfer tätig. Seit 2016 ist er in der Oberfinanzdirektion NRW im Betriebsprüfungsreferat eingesetzt. Zu seinem Aufgabenbereich zählen u.a. Prüfungstechniken, die Kassen-Nachschau und branchenspezifische Prüfmethoden sowie die Fortbildung für den Bereich der Außenprüfungsdienste. Ebenso ist er als Gastdozent an der Bundesfinanzakademie (BFA) in Berlin und Brühl tätig.
