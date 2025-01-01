Influencer - Jetzt folgt dir auch das Finanzamt, 2. Auflage (E-Book)
- Im Fokus der Finanzbehörden
- Unternehmerische Pflichten
- Einnahmen und deren steuerliche Behandlung
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Beschreibung
Prüfungsschwerpunkt Influencer: Die Social-Media-Branche steht zunehmend im Fokus der Finanzämter. Aktuell stehen nun die Einnahmen und Steuern der Influencer im Mittelpunkt. Influencer und andere Social-Media-Akteurinnen und -Akteure sind daher gut beraten, sich frühzeitig auch um ihre steuerlichen Aspekte zu kümmern. Wer zu spät reagiert, riskiert empfindliche Steuernachzahlungen, die im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen können. Bei fehlenden oder falschen Angaben können auch Steuerstrafverfahren die Folge sein.
Die Finanzämter nehmen Influencer mittlerweile immer genauer unter die Lupe. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Finanzbehörden gezielt auf diese Berufsgruppe eingestellt und die Steuerprüfung bei Influencern intensiviert. Oft fehlt es Influencerinnen und Influencern an Wissen über ihre steuerlichen Pflichten – von der korrekten Versteuerung ihrer Einnahmen oder die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Auch ein Wohnsitz im Ausland befreit nicht automatisch von der Steuerpflicht in Deutschland. Diese kann weiterhin bestehen, wenn z. B. deutsche Einkünfte erzielt werden oder ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland nachweisbar ist.
Dieses Buch zeigt praxisnah, was bei Social-Media-Aktivitäten steuerlich zu beachten ist und wie eine enge Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungskanzlei helfen kann, steuerliche Fallstricke zu umgehen.
Ein Muss für Influencer und andere Social-Media-Akteure, die steuerlich auf der sicheren Seite stehen wollen.
Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Ralph Homuth, LL.M.
Steuerberater
Ralph Homuth ist Steuerberater mit eigener Kanzlei in Hamburg. Seine Heimatinsel Sylt verließ er 5 Jahre nach seiner Berufsausbildung in einem Steuerbüro, um in Hamburg in der Filmbranche tätig zu werden. Hier arbeitete er zunächst als Filmgeschäftsführer. Später leitete er eigenverantwortlich als Produktionsleiter die Herstellung von Fernsehserien- und Filmproduktionen. Er war insgesamt 15 Jahre im Finanzbereich der Filmbranche tätig, u. a. für Studio Hamburg, Network Movie, die neue deutsche Filmgesellschaft, Filmpool und andere Filmhersteller. Nach seinem berufsbegleitenden Bachelorstudium in Betriebswirtschaft absolvierte er sein Masterstudium in Wirtschaftsrecht mit den Schwerpunkten Steuerrecht sowie Internet-/Marken-/Urheberrecht und schließlich das Steuerberaterexamen. Im Jahr 2015 veröffentlichte Ralph Homuth seine Abschlussarbeit über die „Besteuerung ausländischer Künstler im Rahmen einer Filmproduktion im Inland“. Seit 2016 folgten zahlreiche Aufsätze insbesondere für einen Steuerrechtsverlag. Als Pionier veröffentliche Ralph Homuth im Jahr 2018 einen Aufsatz für einen Steuerrechtsverlag zu steuerlichen Aspekten rund um Blogger, Influencer, Youtuber und Co. Seitdem schreibt er ebenfalls als Blogger für einen Experten-Blog. Im Jahr 2020 veröffentlichte er sein Buch „Vom Influencer zum Insolvenzer“. Seine Spezialgebiete sind die Immobilien- und Medienbranche sowie das internationale Steuerrecht. Zu seinen Mandanten und Geschäftspartnern zählen Medienunternehmen, Filmproduzenten, Künstler sowie Blogger, Influencer, Let’s Player und Youtuber.
Details & Preise
Influencer - Jetzt folgt dir auch das Finanzamt, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026