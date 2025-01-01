Die Gewinne und Umsätze im Bereich der Social-Media-Aktivitäten steigen exponentiell. Damit einhergehend erhöht sich jedoch auch das potenzielle Steuerausfallrisiko. Daher stehen Steuerpflichtige, die digital agierenden - wie z. B. Influencerinnen und Influencer - zunehmend im Fokus der Betriebsprüfung. Dies wird auch die Nachfrage nach steuerlicher Beratung in dieser Branche in Zukunft erhöhen. Aktuelle Medienberichte melden zudem vermehrt Aufgriffe von Social-Media-Akteuren durch die Steuerfahndung.

Doch wer sind diese digital agierenden Steuerpflichtigen konkret, wie arbeiten sie, wie generieren sie ihre Einnahmen und welche Aufzeichnungspflichten existieren für sie?