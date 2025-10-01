Datenzugriffsrechte der Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung hat in Deutschland umfassende Datenzugriffsrechte abhängig von der Art des Aufzeichnungssystems, dem jeweiligen Verwaltungsverfahren und dem betroffenen Prüfungszeitraum.

Sind aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Unterlagen gem. § 147 Abs. 1 AO mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystem erstellt worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung gem. § 147 Abs. 6 AO das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen.

Für Kassen-Nachschauen bestehen für den Amtsträger aufgrund des § 146b AO verminderte Datenzugriffsrechte. Für die Umsatzsteuer-Nachschau gelten wiederum die Regelungen des § 27b UStG.

Es ist daher wichtig, dass die elektronischen Daten sicher und vollständig gespeichert sind. Alle steuerrelevanten Informationen sollten korrekt und nachvollziehbar sein. Eine ordnungsgemäße Dokumentation schützt vor möglichen Problemen im Rahmen einer Außenprüfung oder Nachschau.