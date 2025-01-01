Art.-Nr. 35896 | DATEV-Fachbuch

Mitteilungsverfahren für elektronische Aufzeichnungssysteme

Alles Wichtige rund die Meldung von Kassen(systemen), Taxametern & Co.
  • Ablauf der Meldung im Überblick
  • Welche Systeme sind zu melden?
  • Was muss wann gemeldet werden?
  • Fälle und Problemfelder aus der Praxis

Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026

Einmalig
20,55 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Beschreibung

Elektronische Aufzeichnungssysteme, z. B. Registrierkassen, PC-Kassen(systeme), Taxameter oder Wegstreckenzähler, sind dem zuständigen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu melden (§ 146a Abs. 4 Abgabenordnung).

Eine Meldung ist grundsätzlich erforderlich, sobald ein elektronisches Aufzeichnungssystem in Besitz genommen wird, (z. B. durch Anschaffung, Leasing, Leihe etc.) oder außer Betrieb genommen wird (Besitzaufgabe). Ebenso sind Änderungen am elektronischen Aufzeichnungssystem oder der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) grundsätzlich meldepflichtig. Auch beim Wechsel elektronischer Aufzeichnungssysteme in eine andere Betriebsstätte müssen entsprechende Meldungen abgegeben werden.

Das Fachbuch enthält Praxisbeispiele, die Klarheit schaffen und vor Unstimmigkeiten im Rahmen einer Kassen-Nachschau nach § 146b AO oder einer Betriebsprüfung schützen sollen. Neben den Grundzügen zeigen die Autoren auch viele Besonderheiten auf, die es im Meldeverfahren zu beachten gilt.

Kurzinfo

Format Softcover 13 x 19 cm
Erscheinungstermin (vsl.) 05/2026
Seitenzahl (ca) 120
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autoren

Portraitbild der referierenden Person Gerd Achilles

Gerd Achilles

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Seit fast 20 Jahren ist er Betriebsprüfer des Landes NRW und überwiegend mit Betriebsprüfungen im Bargeldgewerbe befasst, u.a. bei Gewerbebetrieben, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand. In dieser Eigenschaft schult er Themen rund um die Kassenführung innerhalb der Oberfinanzdirektion NRW und ist zudem Gastdozent für „Risikomanagement bei Bargeschäften“ an der Bundesfinanzakademie (BFA). Außerhalb der Finanzverwaltung betätigt er sich als Autor diverser Fachbücher und Publikationen sowie als Referent für Kassenführung, Verfahrensdokumentation und Schätzung der Besteuerungsgrundlagen.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Thomas Geberzahn

Details & Preise

Art.-Nr. 35896 | DATEV-Fachbuch

Mitteilungsverfahren für elektronische Aufzeichnungssysteme

Alles Wichtige rund die Meldung von Kassen(systemen), Taxametern & Co.

Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026

Einmalig
20,55 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 36181

Ordnungsgemäße Kassenführung
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12749

Kassenführung - auf den Punkt gebracht, 2. Auflage (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12745

Kassenführung in der Gastronomie, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12944

Brennpunkt Kassenführung, 5. Auflage (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort