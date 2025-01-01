Stundung, Erlass, Vollstreckungsaufschub, 4. Auflage

Die aktuell schwierige Wirtschaftslage stellt fast jedes Unternehmen vor Herausforderungen. Ursachen hierfür sind u. a. hohe Energiekosten, eine schwache Nachfrage und geopolitische Spannungen. 2026 sind Arbeitgeber zudem mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns konfrontiert. Gestiegene Sozialversicherungs-Beitragsbemessungsgrenzen führen zu höheren Lohnnebenkosten für Arbeitgeber.

Dadurch nimmt das Risiko für Liquiditätsprobleme in Unternehmen zu. Es ist nachvollziehbar, dass Unternehmer vor der Steuerzahlung andere Verbindlichkeiten erfüllen wollen oder müssen, um z. B. Arbeitsplätze zu erhalten. Die Nichtzahlung von Steuern gefährdet jedoch den Unternehmer selbst und kann bei Gewerbetreibenden zur Untersagung ihres Betriebs führen.