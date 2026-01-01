Art.-Nr. 35850 | Kompaktwissen

Die ordnungsgemäße E-Rechnung im Baubereich, 2. Auflage

Klarstellungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung vom 15.10.2025
  • Änderungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung
  • Prüffähigkeit der E-Rechnung garantieren
  • Handlungsempfehlungen bei Zahlungsverzug

Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026

Einmalig
15,00 €

Beschreibung

Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen im B2B-Bereich inklusive eines Meldesystems ab dem Jahr 2028 in Deutschland eingeführt. Auch die Bauindustrie war und ist hiervon betroffen.

Eine E-Rechnung im Baubereich muss prüffähig sein, denn nur dann ist der Auftraggeber tatsächlich zur Zahlung verpflichtet. Dabei sind Abschlagsrechnungen, Skonti und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen, was in der Praxis immer wieder Fragen aufwirft.

Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten von Auftragnehmern bei Zahlungsverzug des Auftraggebers. Neben der inzwischen ergangenen Rechtsprechung bildet ein BMF-Schreiben vom 15.10.2025 den Schwerpunkt, das auf Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer eingeht.

Kurzinfo

Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungstermin (vsl.) 06/2026
Seitenzahl (ca) 80
Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe
Hinweis zur Produktsicherheit

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Professor Dr. Mark von Wietersheim

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Professor Dr. Mark von Wietersheim ist seit 1996 als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 2009 ist er auch Geschäftsführer des gemeinnützigen forum vergabe e.V. In seinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt und Inhouse-Jurist im DB-Konzern hat er eine Vielzahl von Bau- und Infrastrukturprojekten und die damit zusammenhängenden Vergaben betreut. Mehrere Jahre hat er im Hauptausschuss des DVA an der Fortschreibung der VOB/B und VOB/C mitgewirkt. Professor Dr. von Wietersheim hat einen Lehrauftrag an der Hochschule Osnabrück. Zu den Themen Privates Baurecht und Vergaberecht hat er viele Vorträge gehalten sowie zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht oder als Herausgeber betreut.

