Die ordnungsgemäße E-Rechnung im Baubereich, 2. Auflage

Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen im B2B-Bereich inklusive eines Meldesystems ab dem Jahr 2028 in Deutschland eingeführt. Auch die Bauindustrie war und ist hiervon betroffen.

Eine E-Rechnung im Baubereich muss prüffähig sein, denn nur dann ist der Auftraggeber tatsächlich zur Zahlung verpflichtet. Dabei sind Abschlagsrechnungen, Skonti und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen, was in der Praxis immer wieder Fragen aufwirft.