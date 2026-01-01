Die ordnungsgemäße E-Rechnung im Baubereich, 2. Auflage
- Änderungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung
- Prüffähigkeit der E-Rechnung garantieren
- Handlungsempfehlungen bei Zahlungsverzug
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen im B2B-Bereich inklusive eines Meldesystems ab dem Jahr 2028 in Deutschland eingeführt. Auch die Bauindustrie war und ist hiervon betroffen.
Eine E-Rechnung im Baubereich muss prüffähig sein, denn nur dann ist der Auftraggeber tatsächlich zur Zahlung verpflichtet. Dabei sind Abschlagsrechnungen, Skonti und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen, was in der Praxis immer wieder Fragen aufwirft.
Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten von Auftragnehmern bei Zahlungsverzug des Auftraggebers. Neben der inzwischen ergangenen Rechtsprechung bildet ein BMF-Schreiben vom 15.10.2025 den Schwerpunkt, das auf Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer eingeht.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Professor Dr. Mark von Wietersheim
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Professor Dr. Mark von Wietersheim ist seit 1996 als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 2009 ist er auch Geschäftsführer des gemeinnützigen forum vergabe e.V. In seinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt und Inhouse-Jurist im DB-Konzern hat er eine Vielzahl von Bau- und Infrastrukturprojekten und die damit zusammenhängenden Vergaben betreut. Mehrere Jahre hat er im Hauptausschuss des DVA an der Fortschreibung der VOB/B und VOB/C mitgewirkt. Professor Dr. von Wietersheim hat einen Lehrauftrag an der Hochschule Osnabrück. Zu den Themen Privates Baurecht und Vergaberecht hat er viele Vorträge gehalten sowie zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht oder als Herausgeber betreut.
Details & Preise
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026