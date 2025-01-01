Die betriebliche Altersversorgung im Bauhaupt- und -nebengewerbe, 2. Auflage (E-Book)
- Durchführungswege
- Finanzierungsgestaltungen
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026
Beschreibung
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist seit vielen Jahren ein beliebtes Instrument, um Beschäftigten die Möglichkeit zu bieten, ihre gesetzliche Rente sinnvoll zu ergänzen.
In der Praxis herrscht jedoch häufig Unsicherheit, denn die fünf verschiedenen Durchführungswege sind komplex, ihre Anwendung wird fachlich rege diskutiert, und auch bei der korrekten lohnsteuerlichen Behandlung gibt es regelmäßig Fragen.
Besonders herausfordernd ist dabei die richtige Abrechnung der steuerfreien Gestaltungsmöglichkeiten, die stets im passenden fachlichen Zusammenhang stehen müssen.
Das Kompaktwissen schafft hier Klarheit: Es erläutert die einzelnen Durchführungswege, zeigt deren Auswirkungen auf die Lohnabrechnung auf und geht auf die speziellen Besonderheiten ein, die für Unternehmen der Bauwirtschaft relevant sind.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Birgit Ennemoser
Betriebswirtin
Nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Personal und Arbeitsrecht stieg Birgit Ennemoser direkt in die Personalarbeit ein und lernte diese von Grund auf kennen. Heute ist sie mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend und als Trainerin und Seminarleiterin tätig. Seit einigen Jahren leitet Birgit Ennemoser das Geschäftsfeld Personal Services von Auren in Stuttgart. In enger Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsfeldern von Auren, unter anderem der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung sowie der Rechtsberatung, betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Firmenkunden im Rahmen personeller Belange. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Entgeltabrechnung und den damit verbundenen rechtlichen Abhängigkeiten und Voraussetzungen. Birgit Ennemoser ist Expertin in lohnsteuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Themenstellungen, die sich den auftretenden Fragestellungen immer auch aus praktischer Sicht nähert.
Details & Preise
Die betriebliche Altersversorgung im Bauhaupt- und -nebengewerbe, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026