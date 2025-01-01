Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist seit vielen Jahren ein beliebtes Instrument, um Beschäftigten die Möglichkeit zu bieten, ihre gesetzliche Rente sinnvoll zu ergänzen.

In der Praxis herrscht jedoch häufig Unsicherheit, denn die fünf verschiedenen Durchführungswege sind komplex, ihre Anwendung wird fachlich rege diskutiert, und auch bei der korrekten lohnsteuerlichen Behandlung gibt es regelmäßig Fragen.