Beschreibung
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es allein im Bauhauptgewerbe mehr als 70.000 Betriebe. Hierzu zählen Unternehmen, die vielfältige Leistungen wie beispielsweise Bau von Gebäuden, Tiefbau bzw. Abbrucharbeiten erbringen. Die besondere Herausforderung dieser Branche ist die Komplexität der Rechtsgebiete und nicht zuletzt die sich stetig ändernden Themenschwerpunkte.
Der Lieferservice Baugewerbe deckt die Besonderheiten und Sonderthemen neben dem Tagesgeschäft ab, indem es Spezialfragen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes aufgreift und kompakt behandelt.
Praktiker wie Baulohnabrechner, Fachbuchautoren, Dozenten, externe Berater und Coaches bearbeiten hier aktuelle Themenbereiche, so etwa aus der Baulohnabrechnung, Bilanzierung und Umsatzsteuer in der Bauwirtschaft, sowie im Zusammenhang mit Bautarifverträgen oder Haftungsfragen.
Betroffene Steuerberater, Unternehmen der Baubranche, Baulohnabrechner und Bauträger sind durch den Lieferservice stets auf dem aktuellen Wissensstand.
Nächste Bereitstellungen im Lieferservice
Kurzinfo
Leistungen
Lieferservice im Überblick
- Sie erhalten jede neue Ausgabe automatisch in LEXinform als Datenbank-Dokument und als E-Book-Download in den Dateiformaten EPUB und PDF.
- Alle Mitarbeiter Ihrer Kanzlei bzw. Betriebsstätte können gleichzeitig auf die elektronischen Kompaktwissen zugreifen.
- Profitieren Sie von den Suchfunktionen in LEXinform.
- Sie können die E-Books als EPUB- oder PDF-Format mit Ihren mobilen Endgeräten synchronisieren. So führen Sie Ihre elektronische Fachbibliothek stets mit sich.
- Die E-Books bieten umfangreiche Hilfsfunktionen - Suche nach Wörtern, Phrasen, Kapiteln - Setzen von beliebigen Lesezeichen - Formatieren nach Schriftart, und -größe
- Abonnenten von "LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft" bzw. "LEXinform Steuern" erhalten direkten Zugriff auf die im Buch zitierten Urteile und Verwaltungsanweisungen.
- Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe (E-Book), Art.-Nr. 44075, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Die Freischaltung der Online-Lizenzen erfolgt innerhalb von 30 Minuten nach Bestellausführung.
Danach können Sie in der Lizenzverwaltung online die Lizenzen den Benutzern zuordnen.
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden nach der Installation alle Inhalte in der Inhaltsübersicht der Gesamtsicht in LEXinform unter Literatur im Ordner Kompaktwissen Baugewerbe.
Bereitstellung
Nach Abschluss des elektronischen Abonnements Kompaktwissen Baugewerbe stehen Ihnen alle bisherigen und zukünftig erscheinenden Ausgaben elektronisch unbegrenzt zur Verfügung.
Eine Berechnung findet immer mit Erscheinen einer neuen Kompaktwissen-Ausgabe statt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
