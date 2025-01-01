Aktuelle Änderungen im Bauhaupt- und -nebengewerbe, 7. Auflage (E-Book)
- Meldungen und Beiträge an die SOKA-BAU
- Altersvorsorge in der Bauwirtschaft
- Geltungsbereich der Bau-Tarifverträge
Erscheinungstermin: vsl. März 2026
Das Kompaktwissen erläutert in seiner 7. Auflage die Grundlagen der Baulohnabrechnung und schafft damit Verständnis für die Komplexität dieses Bereichs.
Ausgehend von den Besonderheiten der Baulohnabrechnung beschreibt das Kompaktwissen den Geltungsbereich der Bau-Tarifverträge, ehe es seinen Schwerpunkt auf die SOKA-BAU legt. In diesem Abschnitt werden das Leistungsportfolio, Meldungen und zu leistende Beiträge an die SOKA-BAU sowie das Verfahren zur Abführung der Sozialkassenbeiträge behandelt.
Abgerundet wird das Kompaktwissen durch Darstellungen zu den Themen Winterbeschäftigung, Altersvorsorge, Mindestlohn und Ausbildung.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Birgit Ennemoser
Betriebswirtin
Nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Personal und Arbeitsrecht stieg Birgit Ennemoser direkt in die Personalarbeit ein und lernte diese von Grund auf kennen. Heute ist sie mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend und als Trainerin und Seminarleiterin tätig. Seit einigen Jahren leitet Birgit Ennemoser das Geschäftsfeld Personal Services von Auren in Stuttgart. In enger Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsfeldern von Auren, unter anderem der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung sowie der Rechtsberatung, betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Firmenkunden im Rahmen personeller Belange. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Entgeltabrechnung und den damit verbundenen rechtlichen Abhängigkeiten und Voraussetzungen. Birgit Ennemoser ist Expertin in lohnsteuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Themenstellungen, die sich den auftretenden Fragestellungen immer auch aus praktischer Sicht nähert.
Renate Schenk
Senior Specialist Entgelt und Betriebswirtin IHK
Die Autorin war 20 Jahre Teamleiterin Lohn und Gehalt. Frau Schenk entschied sich hiernach, ihr Know-how in der Lohnsteuer und im Sozialversicherungsrecht noch weiter zu vertiefen. Sie ist insbesondere im Bereich Baulohn tätig.
