Aktuelle Änderungen im Bauhaupt- und -nebengewerbe, 7. Auflage (E-Book)

Das Kompaktwissen erläutert in seiner 7. Auflage die Grundlagen der Baulohnabrechnung und schafft damit Verständnis für die Komplexität dieses Bereichs.

Ausgehend von den Besonderheiten der Baulohnabrechnung beschreibt das Kompaktwissen den Geltungsbereich der Bau-Tarifverträge, ehe es seinen Schwerpunkt auf die SOKA-BAU legt. In diesem Abschnitt werden das Leistungsportfolio, Meldungen und zu leistende Beiträge an die SOKA-BAU sowie das Verfahren zur Abführung der Sozialkassenbeiträge behandelt.