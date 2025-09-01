Der gesetzliche Mindestlohn in der Lohnabrechnung, 9. Auflage (E-Book)
- Erhöhung des Mindestlohns in zwei Schritten bis 2027
- Kontrolle und Phantomlohn
- Dokumentationspflichten
Erscheinungstermin: September 2025
Beschreibung
Die Mindestlohnkommission hat die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen:
Der Mindestlohn in Deutschland soll zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen. Zum 01.01.2027 ist eine weitere Anhebung um 70 Cent auf 14,60 Euro geplant. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 12,82 Euro.
Mit den Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns steigt die Zahl der Betriebe, die sich mit den Regelungen auseinandersetzen müssen.
Viele Details zum gesetzlichen Mindestlohn sind in der Entgeltabrechnung zu beachten. Immer mehr Einzelfragen wurden und werden durch die Gerichte entschieden.
Das Kompaktwissen erläutert Ihnen die bislang entwickelten Kriterien, unter welchen Voraussetzungen Arbeitgeber berechtigt sind, Sonderzahlungen (insb. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) auf den gesetzlichen Mindestlohn anzurechnen.
Die Ausgabe stellt ferner weitere für die Lohnabrechnung wichtige Themen vertieft und mit den aktuellen Rechtsentwicklungen dar, wie z. B. Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn, Mindestlohn bei Teilzeitbeschäftigung, Verzicht auf den Mindestlohn sowie Kontrolle der gesetzlichen Vorschriften.
Die Kompaktwissen-Ausgabe bietet ergänzend einen aktuellen Überblick darüber, welche Arbeitszeiten bzw. Ausfallzeiten nach dem Mindestlohngesetz vergütet werden müssen und stellt die Empfehlung der Mindestlohnkommission von Juni 2025 dar. Abgerundet wird das Kompaktwissen durch eine kompakte Darstellung der geltenden Anforderungen an Dokumentations-, Aufbewahrungs- und Meldepflichten nach dem Mindestlohngesetz.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Birgit Ennemoser
Betriebswirtin
Nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Personal und Arbeitsrecht stieg Birgit Ennemoser direkt in die Personalarbeit ein und lernte diese von Grund auf kennen. Heute ist sie mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend und als Trainerin und Seminarleiterin tätig. Seit einigen Jahren leitet Birgit Ennemoser das Geschäftsfeld Personal Services von Auren in Stuttgart. In enger Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsfeldern von Auren, unter anderem der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung sowie der Rechtsberatung, betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Firmenkunden im Rahmen personeller Belange. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Entgeltabrechnung und den damit verbundenen rechtlichen Abhängigkeiten und Voraussetzungen. Birgit Ennemoser ist Expertin in lohnsteuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Themenstellungen, die sich den auftretenden Fragestellungen immer auch aus praktischer Sicht nähert.
Details & Preise
Der gesetzliche Mindestlohn in der Lohnabrechnung, 9. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: September 2025