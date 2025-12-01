Die Mindestlohnkommission hat eine Erhöhung des Mindestlohns beschlossen. Dieser soll zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen. Zum 01.01.2027 ist eine weitere Anhebung um 70 Cent auf 14,60 Euro geplant. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 12,82 Euro.

Der Mindestlohn ist auch ein wichtiges Thema im Baugewerbe. Im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sind zahlreiche Mindestlohntarifverträge und Rechtsverordnungen zu beachten. Zudem variiert die Höhe des Mindestlohns im Bauhauptgewerbe zwischen West, Ost und Berlin.