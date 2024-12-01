Art.-Nr. 12743 | DATEV-Fachbuch

Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2024/2025 (E-Book)

Neuauflage zum Abschluss der Tarifverhandlungen im Baugewerbe: Kommentar und Tarifsammlung in einem Werk – aktuell und praxisnah
  • Rahmentarifverträge des Bauhauptgewerbes
  • Aktuelle Vergütungs- und Mindestlohntarifverträge
  • Arbeitsrechtliche Besonderheiten im Baugewerbe

Erscheinungstermin: Dezember 2024

Einmalig
37,20 €
Beschreibung

Nach Abschluss der Tarifverhandlungen im Baugewerbe erscheint das Fachbuch in der inzwischen 16. Auflage neu. Damit erhalten Sie die wichtigsten Tarifverträge des Bauhauptgewerbes mit Kommentierungen „aus der Praxis für die Praxis".

Das Fachbuch bietet in gewohnter Form die aktuellen Rahmentarifverträge des Baugewerbes, die aktuellen Zahlen bei Dritthaftung im Zusammenhang mit Entgeltfortzahlung sowie Hinweise zur Kalkulation der Lohnkosten. Alle wichtigen Fragen zum „Bau-Arbeitsrecht" werden aktuell und praxisnah kommentiert.

Die Auflage 2024 beinhaltet folgende Neuregelungen:

  • die neuen Tariflohntabellen
  • die neuen Ausbildungsvergütungen
  • neue Lohn- und Gehaltstabellen
  • die neuen Mindestlöhne

Abonnement "Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht"

Mit der praktischen Titel-Aboanlage Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.

Erscheinungstermin 12/2024
Seitenzahl 516
Format pdf + epub
Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autoren

Lothar Platzer

Rechtsanwalt

Lothar Platzer ist seit 1994 Fachanwalt für Arbeitsrecht und ausschließlich in diesem Rechtsgebiet tätig.

Sebastian Kofler

Rechtsanwalt (Syndikusanwalt)

