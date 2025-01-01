Art.-Nr. 19495 | DATEV-Fachbuch

Titel-Aboanlage Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht (E-Book)

Neuauflage zum Abschluss der Tarifverhandlungen im Baugewerbe: Kommentar und Tarifsammlung in einem Werk – aktuell und praxisnah
  • Automatische Zusendung der aktuellen Ausgabe
  • Rahmentarifverträge des Bauhauptgewerbes
  • Arbeitsrechtliche Besonderheiten im Baugewerbe

Erscheinungstermin: jährlich

Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Um die Baulohnabrechnungen korrekt durchzuführen, müssen die aktuellen Tarifverträge berücksichtigt und angewandt werden. Das dazu notwendige Wissen finden Sie in der aktuellen Ausgabe, die jeweils nach Abschluss der Tarifverhandlungen neu aufgelegt wird.

Neben den Tarifabschlüssen bieten die Ausgaben rechtliche Grundlagen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber - von der Einstellung bis zur Kündigung - eines Baubetriebs.

Ersparen Sie sich zukünftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie unser praktisches Titel-Abonnement.

Hinweise zum Abonnement

Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint. Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.

Die Einzel-Ausgabe kann unter Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2024/2025 bestellt werden.

Kurzinfo

Format pdf + epub
Erscheinungsweise jährlich
Seitenzahl (ca) 500
Hinweis zur Produktsicherheit

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autoren

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Lothar Platzer

Rechtsanwalt

Lothar Platzer ist seit 1994 Fachanwalt für Arbeitsrecht und ausschließlich in diesem Rechtsgebiet tätig.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Sebastian Kofler

Rechtsanwalt (Syndikusanwalt)

Details & Preise

Art.-Nr. 19495 | DATEV-Fachbuch

Titel-Aboanlage Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht (E-Book)

Neuauflage zum Abschluss der Tarifverhandlungen im Baugewerbe: Kommentar und Tarifsammlung in einem Werk – aktuell und praxisnah

Erscheinungstermin: jährlich

Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12743

Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2024/2025 (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44075

Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe (E-Books)