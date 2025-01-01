Titel-Aboanlage Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht (E-Book)
- Automatische Zusendung der aktuellen Ausgabe
- Rahmentarifverträge des Bauhauptgewerbes
- Arbeitsrechtliche Besonderheiten im Baugewerbe
Erscheinungstermin: jährlich
Beschreibung
Um die Baulohnabrechnungen korrekt durchzuführen, müssen die aktuellen Tarifverträge berücksichtigt und angewandt werden. Das dazu notwendige Wissen finden Sie in der aktuellen Ausgabe, die jeweils nach Abschluss der Tarifverhandlungen neu aufgelegt wird.
Neben den Tarifabschlüssen bieten die Ausgaben rechtliche Grundlagen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber - von der Einstellung bis zur Kündigung - eines Baubetriebs.
Hinweise zum Abonnement
Die Einzel-Ausgabe kann unter Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2024/2025 bestellt werden.
Autoren
Lothar Platzer
Rechtsanwalt
Lothar Platzer ist seit 1994 Fachanwalt für Arbeitsrecht und ausschließlich in diesem Rechtsgebiet tätig.
Sebastian Kofler
Rechtsanwalt (Syndikusanwalt)
