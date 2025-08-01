Mindestlohn
- Erhöhung des Mindestlohns in zwei Schritten bis 2027
- Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
- Auftraggeberhaftung
Erscheinungstermin: August 2025
Beschreibung
Die Mindestlohnkommission hat die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen:
Der Mindestlohn in Deutschland soll zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen. Zum 01.01.2027 ist eine weitere Anhebung um 70 Cent auf 14,60 Euro geplant. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 12,82 Euro.
Die mehrfachen Erhöhungen des Mindestlohns haben zur Folge, dass sich immer mehr Unternehmen mit dem Mindestlohngesetz (MiLoG) auseinander setzen müssen. In der täglichen Anwendung ergeben sich viele Zweifelsfragen, die mittlerweile – zumindest teilweise – gerichtlich geklärt sind.
Die aktuelle Auflage berücksichtigt, ergänzend zu den in der Praxis relevanten Themenbereichen, wie
-
Anrechenbarkeit von verschiedenen Entgeltbestandteilen,
-
Einstufung von Praktikanten,
-
Handhabung von Arbeitszeitkonten,
- die von der Verwaltung eingeführten Erleichterungen bei den Aufzeichnungspflichten und
- die Haftung des Auftraggebers,
die aktuellen höchstrichterlichen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum Mindestlohngesetz.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über den aktuellen Rechtsstand des gesetzlichen Mindestlohns in 2025.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Mindestlohn
