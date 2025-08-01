Die Mindestlohnkommission hat die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen:

Der Mindestlohn in Deutschland soll zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen. Zum 01.01.2027 ist eine weitere Anhebung um 70 Cent auf 14,60 Euro geplant. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 12,82 Euro.

Die mehrfachen Erhöhungen des Mindestlohns haben zur Folge, dass sich immer mehr Unternehmen mit dem Mindestlohngesetz (MiLoG) auseinander setzen müssen. In der täglichen Anwendung ergeben sich viele Zweifelsfragen, die mittlerweile – zumindest teilweise – gerichtlich geklärt sind.

Die aktuelle Auflage berücksichtigt, ergänzend zu den in der Praxis relevanten Themenbereichen, wie