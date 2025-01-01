Art.-Nr. 12972 | Kompaktwissen

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026 (E-Book)

Neue Rechtsgrundlagen und Rechenwerte ab 01.01.2026
  • Die wichtigsten Änderungen für den Lohn- und Personalbereich 2026 auf einen Blick
  • Sachbezugswerte, Beitragssätze und Rechengrößen in praktischen Tabellen und Übersichten

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Einmalig
13,50 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Beschreibung

Zum Jahreswechsel 2025/2026 treten wieder umfangreiche Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind: Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere wichtige Rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 01.01.2026 angepasst.

Die 24. Auflage dieses Kompaktwissens verdeutlicht Ihnen alle für die Erstellung der Lohnabrechnung 2026 relevanten Rechengrößen und Änderungen praxisnah durch Tabellen und Übersichten.

Auch die aktuelle Finanzrechtsprechung und hierzu ergangene Verwaltungsschreiben werden berücksichtigt:

  • Jahresarbeitsentgelt- und Beitragsbemessungsgrenzen 2026
  • Aktuelle Sachbezugswerte
  • Beitragssätze zur Sozialversicherung 2026
  • Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung

Abonnement "Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht"

Mit dem praktischen Titel-Abo Kompaktwissen Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.

Die Auslieferungen erfolgen in der Regel immer im 1. Quartal des jeweiligen Jahres.

Kurzinfo

Format pdf + epub
Erscheinungstermin (vsl.) 02/2026
Seitenzahl (ca) 80
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal,Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

Details & Preise

Art.-Nr. 12972 | Kompaktwissen

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026 (E-Book)

Neue Rechtsgrundlagen und Rechenwerte ab 01.01.2026

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Einmalig
13,50 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12600

Titel-Abo Kompaktwissen Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht (E-Book)
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12973

Aktuelles Reisekostenrecht 2026 (E-Book)
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32696

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung
Mandanten-Info | Art.-Nr. 31486

Reisekosten ab 2026
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 19316

Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32692

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2026
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Software | Art.-Nr. 65650

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44020

Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal (E-Books)