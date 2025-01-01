Art.-Nr. 31486 | Mandanten-Info

Reisekosten ab 2026

Steuerfreier Ersatz von Reisekosten ab 2026
  • Aktuelle Änderungen im Reisekostenrecht für 2026
  • Alle wichtigen Pauschalen auf einen Blick
  • Beispiele zu Standardfällen

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Einmalig
0,75 €
Beschreibung

Eine optimale Ergänzung zur Broschüre stellt die Mandanten-Info-Karte im Leporello-Format dar. Sie informiert übersichtlich mit Beispielen und Praxishinweisen über die Änderungen bei der Abrechnung der Reisekosten, insbesondere zu der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026 und worauf Arbeitnehmer bei Reisekostenabrechnungen achten müssen.

Durch ihr handliches Format passt sie in jeden Geldbeutel. Damit sind die Informationen immer da, wo sie benötigt werden. Machen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit diesen Mandanten-Infos auf die neuesten Entwicklungen im Reisekostenrecht aufmerksam.

Kurzinfo

Format Leporello 10 cm x 6,5 cm
Erscheinungstermin (vsl.) 02/2026
Seitenzahl (ca) 10
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

