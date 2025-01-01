Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2026

Zum Jahreswechsel sind regelmäßig zahlreiche lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Neuerungen zu beachten. Die Broschüre liefert Ihren Mandantinnen und Mandanten einen schnellen Überblick über die ab dem 01.01.2026 für das Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachtenden Werte.

Ihre Mandantinnen und Mandanten finden hier die für das Jahr 2026 maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte, Beitragssätze sowie weitere sozialversicherungsrechtliche Rechengrößen und Grenzbeträge.