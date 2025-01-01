Art.-Nr. 32692 | Mandanten-Info

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2026

Die wichtigsten Rechengrößen im Überblick
  • Wichtige Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zum Jahreswechsel 2025/2026
  • Aktuelle Werte und Rechengrößen für das Jahr 2026
  • Neue Rechtsprechung und BMF-Schreiben

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Einmalig
2,25 €
Preis- und Lieferinformationen
Beschreibung

Zum Jahreswechsel sind regelmäßig zahlreiche lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Neuerungen zu beachten. Die Broschüre liefert Ihren Mandantinnen und Mandanten einen schnellen Überblick über die ab dem 01.01.2026 für das Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachtenden Werte.

Ihre Mandantinnen und Mandanten finden hier die für das Jahr 2026 maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte, Beitragssätze sowie weitere sozialversicherungsrechtliche Rechengrößen und Grenzbeträge.

Zahlreiche Tabellen und Hinweise erleichtern dabei den Überblick. Außerdem werden aktuelle BMF-Schreiben und Gerichtsurteile mit Beispielen aus dem Arbeitsalltag dargestellt.

Kurzinfo

Format DIN A5
Erscheinungstermin (vsl.) 01/2026
Seitenzahl (ca) 16
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

Details & Preise

