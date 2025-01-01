Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
- Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und Sozialversicherung
- Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile
- Genutzt von Lohnsteuer-Außenprüfern
Erscheinungsweise: jährlich (in der Regel im Januar)
Lassen Sie sich bei der täglichen Arbeit von dem bewährten "Lexikon für das Lohnbüro" der Verlagsgruppe Hüthig, Jehle, Rehm unterstützen.
Das rund 1.300 Seiten umfassende Nachschlagewerk liegt jährlich als DATEV-Ausgabe inklusive Checklisten zum Jahreswechsel (LODAS/Lohn und Gehalt) vor.
Das Lexikon bietet zweifelsfreie Antworten aus den Bereichen Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung zu mehr als 1.000 Stichwörtern in alphabetischer Reihenfolge. Deshalb dient das Werk seit langem auch Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.
Erläuterungen zu allen Rechtsänderungen, den jeweils aktuellen Verwaltungsanweisungen und höchstrichterlichen Entscheidungen runden die Darstellung ab. Nutzen Sie dieses aktuelle Detailwissen für maximale Prüfungssicherheit!
Um E-Books im EPUB-Format auf Ihrem PC/Notebook anzeigen zu lassen, installieren Sie z. B. den kostenlosen E-Book-Reader „Adobe Digital Editions“ oder für Apple-Geräte das kostenlose Programm „Apple Books“ über den App Store. Darüber hinaus finden Sie im Internet zahlreiche weitere kostenfreie E-Book-Reader.
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Abo-Auslieferung erfolgt mit der Ausgabe Lexikon für das Lohnbüro 2026.
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
