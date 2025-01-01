Art.-Nr. 12758 | DATEV-Fachbuch

Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm (E-Book)

Perfekte Ergänzung für den korrekten Lohnsteuerabzug aus Sicht des Arbeitgebers
  • Höchstrichterliche Rechtsprechung
  • BMF-Schreiben und Rechtsquellen
  • Ländererlasse und OFD-Verfügungen

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Einmalig
111,21 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Beschreibung

Der Arbeitgeber hat bei der Durchführung des Lohnsteuerabzugs eine Fülle gesetzlicher Vorschriften zu beachten. In diesem Handbuch findet er alle relevanten Regelungen aus dem Einkommensteuergesetz, der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung und den Lohnsteuer-Richtlinien.

Für die Praxis konzipiert, sind die einzelnen Vorschriften der Durchführungsverordnung und der Richtlinien jeweils dem Gesetzestext unmittelbar zugeordnet. Ergänzende Verwaltungsanweisungen zu lohnsteuerlichen Einzelfragen sowie weitere für den Lohnsteuerabzug wichtige Vorschriften runden die Darstellung ab.

Diese umfassende Rechtssammlung erscheint jährlich Anfang Januar und wird auch von den Lohnsteuer-Außenprüfern bei ihrer Arbeit verwendet.

Hinweis:
Um E-Books im EPUB-Format auf Ihrem PC/Notebook anzeigen zu lassen, installieren Sie z. B. den kostenlosen E-Book-Reader „Adobe Digital Editions“ oder für Apple-Geräte das kostenlose Programm „Apple Books“ über den App Store. Darüber hinaus finden Sie im Internet zahlreiche weitere kostenfreie E-Book-Reader.

Kurzinfo

Format epub
Erscheinungstermin (vsl.) 01/2026
Seitenzahl (ca) 700
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Marie Camille Meer

Steueramtsfrau im Lohnsteuerreferat des Ministeriums der Finanzen Nordrhein-Westfalen, Diplom-Finanzwirtin (FH), Master of Laws (LL.M.)

Details & Preise

Art.-Nr. 12758 | DATEV-Fachbuch

Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm (E-Book)

Perfekte Ergänzung für den korrekten Lohnsteuerabzug aus Sicht des Arbeitgebers

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Einmalig
111,21 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12757

Lexikon für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 19316

Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12974

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026 (E-Book)
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32692

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2026
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12973

Aktuelles Reisekostenrecht 2026 (E-Book)
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32696

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung
Mandanten-Info | Art.-Nr. 31486

Reisekosten ab 2026