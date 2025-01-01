Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm (E-Book)
- Höchstrichterliche Rechtsprechung
- BMF-Schreiben und Rechtsquellen
- Ländererlasse und OFD-Verfügungen
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Der Arbeitgeber hat bei der Durchführung des Lohnsteuerabzugs eine Fülle gesetzlicher Vorschriften zu beachten. In diesem Handbuch findet er alle relevanten Regelungen aus dem Einkommensteuergesetz, der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung und den Lohnsteuer-Richtlinien.
Für die Praxis konzipiert, sind die einzelnen Vorschriften der Durchführungsverordnung und der Richtlinien jeweils dem Gesetzestext unmittelbar zugeordnet. Ergänzende Verwaltungsanweisungen zu lohnsteuerlichen Einzelfragen sowie weitere für den Lohnsteuerabzug wichtige Vorschriften runden die Darstellung ab.
Diese umfassende Rechtssammlung erscheint jährlich Anfang Januar und wird auch von den Lohnsteuer-Außenprüfern bei ihrer Arbeit verwendet.
Hinweis:
Um E-Books im EPUB-Format auf Ihrem PC/Notebook anzeigen zu lassen, installieren Sie z. B. den kostenlosen E-Book-Reader „Adobe Digital Editions“ oder für Apple-Geräte das kostenlose Programm „Apple Books“ über den App Store. Darüber hinaus finden Sie im Internet zahlreiche weitere kostenfreie E-Book-Reader.
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Marie Camille Meer
Steueramtsfrau im Lohnsteuerreferat des Ministeriums der Finanzen Nordrhein-Westfalen, Diplom-Finanzwirtin (FH), Master of Laws (LL.M.)
