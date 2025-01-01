Lexikon für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
- Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und Sozialversicherung
- Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile
- Genutzt von Lohnsteuer-Außenprüfern
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Das umfassende Nachschlagewerk liegt voraussichtlich ab Januar 2026 in aktualisierter Fassung inklusive praktischer Checklisten zum Jahreswechsel (DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt) vor.
Dieses Lexikon gibt Ihnen zweifelsfreie Antworten zu mehr als 1.000 Stichwörtern aus den Themengebieten Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung. Daher nutzen auch Lohnsteuer-Außenprüfer dieses Werk seit Langem als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.
In der DATEV-Printausgabe Lexikon für das Lohnbüro 2026 ist der Online-Aktualisierungsservice von Hüthig, Jehle, Rehm nicht enthalten. DATEV bietet die themenbezogene Aktualisierung des Lexikons innerhalb des Elektronischen Wissens Lohn und Personal im Rechenzentrum an.
Hinweis:
Um E-Books im EPUB-Format auf Ihrem PC/Notebook anzeigen zu lassen, installieren Sie z. B. den kostenlosen E-Book-Reader „Adobe Digital Editions“ oder für Apple-Geräte das kostenlose Programm „Apple Books“ über den App Store. Darüber hinaus finden Sie im Internet zahlreiche weitere kostenfreie E-Book-Reader.
Abonnement Lexikon für das Lohnbüro
Mit der praktischen Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.
Die Auslieferungen erfolgen in der Regel immer im Januar des jeweiligen Jahres.
Kurzinfo
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autoren
Jürgen Plenker
Dipl.-Finanzwirt (FH), Regierungsrat im Lohnsteuerreferat des Finanzministeriums NRW
Heinz-Willi Schaffhausen
Regierungsrat, Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Diplom-Finanzwirt (FH)
Details & Preise
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026