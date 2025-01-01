Art.-Nr. 32696 | Mandanten-Info

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung

Steuerfreier Ersatz von Reisekosten ab 2026
  • Aktuelle Änderungen im Reisekostenrecht für 2026
  • Überblick erste Tätigkeitsstätte
  • Doppelte Haushaltsführung

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Einmalig
2,25 €
Bei der Abrechnung von Geschäftsreisen im In- und Ausland gilt es zahlreiche Vorschriften zu beachten.

Die Broschüre fasst die Regelungen für 2026 übersichtlich mit Beispielen und Praxishinweisen zusammen. Neben den Grundlagen werden wichtige Einzelfragen der betrieblichen Praxis anschaulich erläutert. Insbesondere wird auf die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026 eingegangen.

Ihre Mandantinnen und Mandanten erfahren alles zur ersten Tätigkeitsstätte, zu Fahrtkosten und Kilometerpauschalen, Verpflegungsmehraufwand bei Inlandsreisen und Auslandstagegeldern. Darüber hinaus werden die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeiten und Übernachtungskosten behandelt.

Format DIN A5
Erscheinungstermin (vsl.) 02/2026
Seitenzahl (ca) 16
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Portraitbild der referierenden Person Gunther Schwanke

Gunther Schwanke

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.

