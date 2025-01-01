Aktuelles zur Reisekostenabrechnung

Bei der Abrechnung von Geschäftsreisen im In- und Ausland gilt es zahlreiche Vorschriften zu beachten.

Die Broschüre fasst die Regelungen für 2026 übersichtlich mit Beispielen und Praxishinweisen zusammen. Neben den Grundlagen werden wichtige Einzelfragen der betrieblichen Praxis anschaulich erläutert. Insbesondere wird auf die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026 eingegangen.