Beschreibung
Zum Jahreswechsel treten immer wieder umfangreiche Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind: Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere wichtige Rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 01.01 des Folgejahres angepasst.
Mit diesem Kompaktwissen_-_Abonnement erhalten Sie automatisch einmal im Jahr alle für die Erstellung der Lohnabrechnung relevanten Rechengrößen und Änderungen praxisnah und verständlich durch Tabellen und Übersichten aufgezeigt.
Auch die aktuelle Finanzrechtsprechung und hierzu ergangene Verwaltungsschreiben werden berücksichtigt:
- Jahresarbeitsentgelt- und Beitragsbemessungsgrenzen
- Aktuelle Sachbezugswerte
- Beitragssätze zur Sozialversicherung
- Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung
Hinweise zum Abonnement
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Abo-Auslieferung erfolgt mit der Ausgabe Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026.
Bitte beachten Sie:
Das Titel-Abo ist im Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal enthalten.
Kurzinfo
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
