Zum Jahreswechsel treten immer wieder umfangreiche Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind: Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere wichtige Rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 01.01 des Folgejahres angepasst.

Mit diesem Kompaktwissen_-_Abonnement erhalten Sie automatisch einmal im Jahr alle für die Erstellung der Lohnabrechnung relevanten Rechengrößen und Änderungen praxisnah und verständlich durch Tabellen und Übersichten aufgezeigt.

Auch die aktuelle Finanzrechtsprechung und hierzu ergangene Verwaltungsschreiben werden berücksichtigt: