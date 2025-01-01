Lexikon für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe
- Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und Sozialversicherung
- Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile
- Genutzt von Lohnsteuer-Außenprüfern
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Das umfassende Nachschlagewerk liegt voraussichtlich ab Januar 2026 in aktualisierter Fassung inklusive praktischer Checklisten zum Jahreswechsel (DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt) vor.
Dieses Lexikon gibt Ihnen zweifelsfreie Antworten zu mehr als 1.000 Stichwörtern aus den Themengebieten Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung. Daher nutzen auch Lohnsteuer-Außenprüfer dieses Werk seit Langem als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.
In der DATEV-Printausgabe Lexikon für das Lohnbüro 2026 ist der Online-Aktualisierungsservice von Hüthig, Jehle, Rehm nicht enthalten. DATEV bietet die themenbezogene Aktualisierung des Lexikons innerhalb des Elektronischen Wissens Lohn und Personal im Rechenzentrum an.
Abonnement "Lexikon für das Lohnbüro"
Mit der praktischen Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.
Die Auslieferungen erfolgen in der Regel immer im Januar des jeweiligen Jahres.
Kurzinfo
Autoren
Jürgen Plenker
Dipl.-Finanzwirt (FH), Regierungsrat im Lohnsteuerreferat des Finanzministeriums NRW
Heinz-Willi Schaffhausen
Regierungsrat, Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Diplom-Finanzwirt (FH)
Details & Preise
Lexikon für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026