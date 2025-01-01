Art.-Nr. 35265 | DATEV-Fachbuch

Lexikon für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe

Aktuelles Detailwissen für maximale Prüfungssicherheit
  • Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und Sozialversicherung
  • Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile
  • Genutzt von Lohnsteuer-Außenprüfern

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

139,25 €
Beschreibung

Das umfassende Nachschlagewerk liegt voraussichtlich ab Januar 2026 in aktualisierter Fassung inklusive praktischer Checklisten zum Jahreswechsel (DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt) vor.

Dieses Lexikon gibt Ihnen zweifelsfreie Antworten zu mehr als 1.000 Stichwörtern aus den Themengebieten Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung. Daher nutzen auch Lohnsteuer-Außenprüfer dieses Werk seit Langem als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.

In der DATEV-Printausgabe Lexikon für das Lohnbüro 2026 ist der Online-Aktualisierungsservice von Hüthig, Jehle, Rehm nicht enthalten. DATEV bietet die themenbezogene Aktualisierung des Lexikons innerhalb des Elektronischen Wissens Lohn und Personal im Rechenzentrum an.

Abonnement "Lexikon für das Lohnbüro"

Mit der praktischen Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.

Die Auslieferungen erfolgen in der Regel immer im Januar des jeweiligen Jahres.

Kurzinfo

Erscheinungstermin (vsl.) 01/2026
Seitenzahl (ca) 1.340
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Autoren

Jürgen Plenker

Dipl.-Finanzwirt (FH), Regierungsrat im Lohnsteuerreferat des Finanzministeriums NRW

Heinz-Willi Schaffhausen

Regierungsrat, Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Diplom-Finanzwirt (FH)

