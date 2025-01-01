Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro
- Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und Sozialversicherung
- Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile
- Genutzt von Lohnsteuer-Außenprüfern
Erscheinungsweise: jährlich (in der Regel im Januar)
Beschreibung
Lassen Sie sich bei der täglichen Arbeit von dem bewährten "Lexikon für das Lohnbüro" der Verlagsgruppe Hüthig, Jehle, Rehm unterstützen.
Das rund 1.300 Seiten umfassende Nachschlagewerk liegt jährlich als DATEV-Ausgabe inklusive Checklisten zum Jahreswechsel (LODAS/Lohn und Gehalt) vor.
Das Lexikon bietet zweifelsfreie Antworten aus den Bereichen Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung zu mehr als 1.000 Stichwörtern in alphabetischer Reihenfolge. Deshalb dient das Werk seit langem auch Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.
Erläuterungen zu allen Rechtsänderungen, den jeweils aktuellen Verwaltungsanweisungen und höchstrichterlichen Entscheidungen runden die Darstellung ab. Nutzen Sie dieses aktuelle Detailwissen für maximale Prüfungssicherheit!
Hinweise zum Abonnement
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint. Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Wie gewohnt gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die nächste Abo-Auslieferung erfolgt mit der Ausgabe Lexikon für das Lohnbüro 2026.
