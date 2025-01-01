Titel-Aboanlage Lexikon für das Lohnbüro

Lassen Sie sich bei der täglichen Arbeit von dem bewährten "Lexikon für das Lohnbüro" der Verlagsgruppe Hüthig, Jehle, Rehm unterstützen.

Das rund 1.300 Seiten umfassende Nachschlagewerk liegt jährlich als DATEV-Ausgabe inklusive Checklisten zum Jahreswechsel (LODAS/Lohn und Gehalt) vor.

Das Lexikon bietet zweifelsfreie Antworten aus den Bereichen Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung zu mehr als 1.000 Stichwörtern in alphabetischer Reihenfolge. Deshalb dient das Werk seit langem auch Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.

Erläuterungen zu allen Rechtsänderungen, den jeweils aktuellen Verwaltungsanweisungen und höchstrichterlichen Entscheidungen runden die Darstellung ab. Nutzen Sie dieses aktuelle Detailwissen für maximale Prüfungssicherheit!